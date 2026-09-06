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Guga critica gramado do Maracanã antes da Libertadores: 'Desesperador'

Lateral-direito reclama das condições do campo antes de duelo do Tricolor pelas quartas de final da Libertadores

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 11:37
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Guga no duelo entre Athletico e Fluminense
Guga no duelo entre Athletico e Fluminense (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

O gramado do Maracanã voltou a ser alvo de críticas após o clássico entre Fluminense e Vasco, disputado no sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória tricolor por 1 a 0, o lateral-direito Guga demonstrou insatisfação com as condições do campo e classificou a situação como preocupante.

Após a partida, o jogador revelou que o estado do gramado foi assunto entre os atletas no vestiário. Guga também afirmou não se lembrar de ter encontrado um campo em condições tão ruins no futebol brasileiro.

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— Não me recordo de jogar em um campo tão ruim aqui no Brasil como está o Maracanã hoje. É desesperador. Pela grandeza do estádio, a gente não pode ter um gramado nesse estado.

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Gramado do Maracanã já havia sido alvo de críticas

A situação do campo não é uma novidade. Em agosto, Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do Maracanã por meio do Consórcio Maracanã, demitiram Severiano Braga, que trabalhava diretamente na manutenção do gramado.

A saída aconteceu em meio à sequência de reclamações sobre as condições do campo. Severiano estava no Maracanã desde 2019 e, após deixar o cargo de CEO do estádio, em março deste ano, passou a atuar exclusivamente na área relacionada ao gramado.

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Nas últimas semanas, jogadores do Flamengo também haviam chamado atenção para o problema. Após a vitória sobre o Cruzeiro pela Libertadores, o zagueiro Léo Pereira criticou o estado do campo e afirmou que as condições prejudicavam o desempenho da equipe rubro-negra. Segundo o defensor, o problema tinha impacto especialmente no estilo de jogo do Flamengo, que busca construir as jogadas com troca de passes e aproximação dos jogadores.

Fluminense volta ao Maracanã pela Libertadores

Neste sábado (05), o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã. Lucho Acosta marcou o gol do triunfo no segundo tempo, e garantiu três pontos importantes para o Tricolor no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 45 pontos e ocupa a quarta colocação. O Vasco, por sua vez, segue com 25 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

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Agora, o gramado será novamente colocado à prova em uma partida de peso, o Tricolor deixa o Brasileirão de lado e volta suas atenções para a Libertadores. Na terça-feira (8), o Fluminense recebe o Platense, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental.

Lucho Acosta comemorando gol ao lado de Guga
RIO DE JANEIRO, RJ, 05.09.2026 ? FLUMINENSE-VASCO - O jogador Lucho Acosta do Fluminense comemora seu gol, durante confronto entre Fluminense e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026, no Estádio do Maracanã, na noite deste sábado.(Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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