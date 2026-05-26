Nesta terça-feira, o pai do atacante espanhol Ansu Fati disse estar decepcionado com a ausência do filho na convocação da Espanha para a Copa do Mundo. Segundo Boni Fati, o atacante do Monaco fez uma das melhores temporadas da carreira no futebol francês e garantiu que Ansu Fati está em outro nível em relação aos demais atacantes.

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— Ele terminou a temporada do Campeonato Francês com o Monaco em um nível superior ao de qualquer outro atacante espanhol. Mas se a seleção não enxergou dessa forma, não há mais nada a fazer — afirmou Boni Fati.

Ainda assim, o pai do atacante disse respeitar a decisão de Luis de la Fuente e insistiu que seu filho não foi tratado com nenhum tipo de injustiça pela não convocação. Mas justificou a ausência de Ansu pela falta de continuidade do filho nas convocações anteriores da Espanha.

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— Se Ansu tivesse jogado regularmente por mais tempo, certamente teria retornado à seleção. Isso é óbvio. Mas ele vinha de um período difícil, no qual não jogava — e completou.

— Ele terminou a temporada muito bem. Luis de la Fuente confia em outros jogadores, e temos que respeitar isso. Esperávamos que Ansu estivesse na lista, mas não foi possível, e temos que aceitar — concluiu Boni Fati.

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Ansu Fati em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/X)

Ansu Fati é formado nas categorias de base do Barcelona e optou por sair do clube catalão para ganhar mais minutos, visto que não encontrava oportunidades com Hansi Flick. O empréstimo ao Monaco o ajudou a reconquistar a confiança para voltar a atuar em um bom nível. Ao longo da temporada, Ansu disputou 30 jogos e marcou 12 gols.

Sem Ansu Fati, a Seleção da Espanha ainda fará dois amistosos antes da Copa do Mundo, contra Iraque e Peru. O jogo de estreia no Mundial acontece no dia 13 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta.

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