Futebol Internacional

Ex-camisa 10 do Barça define futuro e deixará o clube após sete anos

Fati esteve emprestado ao Monaco nesta temporada

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/06/2026
13:50
Favorite o Lance! no Google
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CADIZ
imagem cameraAnsu Fati em ação pelo Barcelona (Foto: LLUIS GENE/AFP)
O ciclo de Ansu Fati no Barcelona está chegando oficialmente ao fim. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube catalão chegou a um acordo com o AS Monaco para a transferência definitiva do atacante espanhol por 11 milhões de euros. Além do valor da negociação, o Barça também garantiu uma porcentagem sobre uma futura venda do jogador.

A transferência coloca um ponto final em uma trajetória que começou cercada de expectativa. Considerado um dos maiores talentos revelados pelas categorias de base do Barcelona nos últimos anos, Ansu Fati chegou a herdar a histórica camisa 10 após a saída de Lionel Messi, mas viu sua carreira ser interrompida por uma sequência de graves lesões.

Ao longo de sua passagem pelo clube espanhol, Fati disputou 123 partidas e marcou 29 gols, números que poderiam ter sido ainda maiores se não fossem os constantes problemas físicos. Entre cirurgias, longos períodos de recuperação e recaídas, o atacante chegou a enfrentar momentos de incerteza sobre a continuidade de sua carreira profissional.

Após um empréstimo ao Brighton, o jogador encontrou em Mônaco a oportunidade de reconstruir sua trajetória. Na última temporada, os sinais de recuperação foram animadores: foram 30 jogos e 12 gols marcados, desempenho que convenceu a diretoria do clube francês a investir em sua contratação definitiva.

Alivio financeiro para o Barcelona

Para o Barcelona, a saída de Ansu Fati representa também um importante alívio financeiro. Somada à despedida de Robert Lewandowski, a negociação reduz significativamente a folha salarial do elenco e abre espaço para novas movimentações no mercado.

A diretoria blaugrana já trabalha em busca de um novo centroavante para reforçar o setor ofensivo, e um dos nomes mais comentados nos bastidores é o de Julián Álvarez.

Ansu Fati com a camisa 10 do Barcelona
Ansu Fati assumiu a 10 do Barça após a saída de Messi (Reprodução/X do Barcelona)

