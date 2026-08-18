Clube da Premier League tem Rodrygo no radar para janeiro Atacante brasileiro está no radar de clube inglês para a nova temporada

Atual campeão da Premier League, o Arsenal mantém Rodrygo no radar para a janela de transferências de janeiro, segundo a imprensa inglesa. O clube não tem pressa para encontrar um nome para a posição após se frustrar com a renovação de Vini Jr com o Real Madrid e a ida de Morgan Rogers para o Chelsea.

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Dentre as outras alternativas do Arsenal, Barcola e Yildiz parecem distantes devido aos preços pedidos por PSG e Juventus. E o Arsenal prefere optar por se mover em janeiro do que buscar uma resposta de qualidade mais baixa no mercado do verão europeu.

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Nesse cenário, Rodrygo surge como uma opção, visto que o atleta brasileiro é muito admirado por Mikel Arteta. Além do atacante do Real Madrid, o Arsenal tem o jovem de 20 anos Éli Junior Kroupi, do Bournemouth, como outra alternativa.

Nesse momento, Rodrygo se recupera de uma grave lesão no joelho, mas deve estar apto para voltar aos gramados no início de 2027. Por outro lado, Éli Junior Kroupi também está afastado dos campos por conta de uma lesão no pé do francês, que só deve voltar a jogar em novembro.

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Em meio a esse cenário, o Arsenal prefere aguardar a janela de transferências de janeiro do que fazer um movimento precipitado. O Bournemouth deve fazer uma pedida exorbitante por Éli Junior Kroupi, enquanto Rodrygo surge como uma alternativa, visto que o atleta perdeu o status de titular da equipe merengue com a chegada de Diomande.

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