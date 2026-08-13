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Botafogo terá time misto contra o Cienciano; veja escalação

Glorioso vai à altitude de Cusco em busca de bom resultado pela Sul-Americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 20:18
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Botafogo encara o Cienciano pela Copa Sul-Americana
Botafogo encara o Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para o duelo com o Cienciano-PER, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na altitude de 3.400 metros de Cusco, no Peru. O técnico Franclim Carvalho levará a campo equipe mista, poupando alguns destaques.

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Retornam ao time titular o volante Huguinho, que cumpriu suspensão no Brasileirão no último jogo, e o atacante Matheus Martins. As novidades são as trocas nas laterais e a entrada de Kadir no comando do ataque.

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Com isso, o Botafogo está escalado com: Warleson, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Kadir.

Do outro lado, o Cienciano tem o seguinte 11 inicial: Espinoza, Cabello, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto, Romagnoli e Hohberg; Souza, Bandiera e Succar.

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Botafogo encara o Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo encara o Cienciano pela Copa Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA
Cienciano-PER 🆚 Botafogo
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

⚽ ESCALAÇÕES

CIENCIANO (Técnico: Horacio Melgarejo)

Espinoza, Cabello, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto, Romagnoli e Hohberg; Souza, Bandiera e Succar.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Kadir.

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