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Veja os sete gols de Cienciano x Botafogo na Sul-Americana

Duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 22:12
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Cienciano comemoram gol contra o Botafogo pela Sul-Americana
Jogadores do Cienciano comemoram gol contra o Botafogo pela Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

Cienciano e Botafogo estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (13), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Até aqui, o time peruano vence por 6 a 1, com gols de Succar (3x), Neri Bandiera (2x) e Marcos Martinich. Matheus Martins descontou de falta. Veja abaixo:

Onde assistir Cienciano x Botafogo

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (13), às 21h30, contra o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. ➡️ Clique para assistir a Cienciano x Botafogo no Paramount+.

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Botafogo encara altitude e arquibancada 'raiz' diante do Cienciano

Melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, o Glorioso se prepara para um grande desafio. Isso porque o Cienciano conta com a altitude de cerca de 3.400 metros como aliada para a partida.

Cienciano x Botafogo pelas oitavas da Sul-Americana
Cienciano goleando o Glorioso pelas oitavas da Sul-Americana (Photo by Jose Angulo / AFP)

A equipe comandada por Franclim Carvalho chegou ao mata-mata após liderar o Grupo E, com campanha de cinco vitórias e um empate. Na mesma chave, o Caracas avançou em segundo, mas caiu nos playoffs para o Santa Fe, da Colômbia.

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Do outro lado, o Cienciano chega motivado contra o Botafogo para fazer história e eliminar um dos favoritos. Nos playoffs, a equipe peruana, que havia perdido a ida para o Lanús-ARG pelo placar de 2 a 0, virou na altitude e goleou por 4 a 0, carimbando o passaporte rumo às oitavas.

A Conmebol definiu equipe de arbitragem equatoriana para o duelo. O árbitro será Augusto Aragon, com Christian Lescano e Mauricio Lozada como assistentes. Oswaldo Contreras será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará sob o comando de Franklin Congo em Cienciano x Botafogo.

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