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Internacional anuncia novo técnico para restante da temporada

Comandante firmou contrato até dezembro de 2026

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
23/09/2026 11:01
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Internacional divulgou a chegada de Eduardo Baptista para o restante da temporada (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Internacional divulgou a chegada de Eduardo Baptista para o restante da temporada (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Na manhã desta quarta-feira (23), o Internacional divulgou, por meio de nota oficial, a chegada do técnico Eduardo Baptista para o comando dos Colorados até dezembro de 2026. Com ele chegam o auxiliar Julio Cesar Schiavon e o analista de desempenho Lucas Brito Sousa.

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Eduardo Baptista estava anteriormente no comando do Criciúma, atualmente 6º colocado na Série B do Brasileirão. O treinador deixa o Tigre após a derrota na última terça-feira (22) para o Operário, em casa, por 2 a 0.

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Nota oficial do Internacional sobre chegada de Eduardo Baptista

O Sport Club Internacional comunica a contratação do técnico Eduardo Baptista. O profissional assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026.

Com ampla experiência no futebol brasileiro, Eduardo Baptista estava no Criciúma antes de acertar com o Internacional. O treinador chega acompanhado do auxiliar técnico Julio Cesar Schiavon e do analista de desempenho Lucas Brito Sousa.

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O Clube deseja sucesso a Eduardo Baptista e aos profissionais de sua comissão técnica nos desafios da sequência da temporada.

Eduardo Baptista é o novo técnico do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Eduardo Baptista é o novo técnico do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Demissão de Pezzolano

Paulo Pezzolano foi demitido do Internacional no último domingo (20) após a derrota para o São Paulo no Morumbis pelo placar de 1 a 0. Com a derrota, o Colorado permaneceu na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 28 pontos.

Em nota oficial, o Inter informou que o auxiliar técnico permanente Pablo Fernández será responsável por comandar as atividades da equipe nos próximos dias, durante a pausa para a Data Fifa. O Colorado só volta a campo em 7 de outubro, quando recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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Pezzolano vinha pressionado pelos resultados ruins e chegou a ficar 10 partidas sem vencer no Brasileirão. Mesmo assim, a diretoria colorada havia decidido mantê-lo no cargo, inclusive após a eliminação para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes da derrota para o São Paulo, o Inter havia conseguido interromper a sequência negativa no Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense por 2 a 1.

Após a derrota para o São Paulo, Pezzolano afirmou que ainda acreditava ser possível evitar o rebaixamento do Internacional, embora tenha reconhecido que a missão estava "cada vez mais difícil".

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