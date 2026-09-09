Palmeiras x LDU: veja escalações confirmadas e onde assistir

O Palmeiras está escalado para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra a LDU, na noite desta quarta-feira (9), no Nubank Parque. Abel Ferreira retorna ao esquema com três zagueiros. Gustavo Gómez atua centralizado, enquanto Bruno Fuchs fecha o lado esquerdo e Murilo, o direito.

Os laterais Piquerez e Giay atuam como alas pelos lados. Lucas Evangelista, que assume a vaga do suspenso Andreas Pereira, e Marlon Freitas completam o meio de campo. Arias, Flaco López e Vitor Roque completam o time.

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Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar pela Libertadores. Em 2025, os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0. Na volta, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 4 a 0, com destaque para Allan e Raphael Veiga, autor de dois gols, e garantiu a classificação para a decisão contra o Flamengo.

O capitão Gustavo Gómez e o lateral Arthur estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no jogo de volta caso recebam cartão amarelo nesta partida.

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Barboza volta para a escalação titular do Palmeiras para o duelo contra a LDU (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reserva: Marcelo Lomba, Bruno Bertinato, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Emiliano Martínez, Heittor, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

Desfalques: Jefté (cirurgia no joelho direito), Paulinho (lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita), Ramón Sosa (lesão na coxa esquerda) e Andreas Pereira (suspenso).

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Escalação da LDU

Valle; Weigandt, Adé, Allala, Segóvia e Quiñonez; Pretell, Lucas Rodríguez e Cornejo; Corozo e Estrada

Vejo onde assistir ao jogo entre Palmeiras e LDU

PALMEIRAS 🆚 LDU

Libertadores – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19h (de Brasília);

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming);

🟨 Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

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