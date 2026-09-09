Veja gol em Palmeiras x LDU: Giay abre o placar
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Nubank Parque
Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Ainda no inicio da primeira etapa, Giay abre o placar para o Verdão.
Aos 25 minutos da primeira etapa, Giay abre o placar! Vitor Roque ganha da marcação, invade a área e bate cruzado. Valle espalma, e o camisa 4 chega livre, para cabecear. A bola ainda bate no travessão e entra. O Palmeiras sai na frente no Nubank Parque.
Veja o gol:
🚨🏆 | GOAL: AGUSTIN GIAY OPENS THE SCORING FOR PALMEIRAS IN THE COPA LIBERTADORES!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 9, 2026
Palmeiras 1-0 LDU. pic.twitter.com/Z9Ki8aC3Hc
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Desfalques do Palmeiras
Abel Ferreira não terá quatro jogadores à disposição para a partida de ida nesta quarta-feira (9). Expulso ainda no primeiro jogo das oitavas de final diante o Cerro Porteño, Andreas Pereira recebeu dois jogos de suspensão e segue como desfalque.
Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho, ambos com lesões musculares na coxa, serão desfalques. O lateral Jefté também está fora. O jogador segue em recuperação de uma cirurgia no joelho e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.
O capitão Gustavo Gómez e o lateral Arthur estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no jogo de volta caso recebam cartão amarelo nesta partida.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 🆚 LDU
Libertadores – quartas de final (ida)
📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19h (de Brasília);
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming);
🟨 Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Palmeiras
Palmeiras x LDU: veja escalações confirmadas e onde assistirHá 1 hora
Palmeiras
Convocação da Seleção tem crias do Palmeiras, mas nenhum atleta do elencoHá 3 horas
Palmeiras
Presidente da LDU critica gramado sintético do Palmeiras: 'Não é amigável'Há 7 horas
Palmeiras
Palmeiras x LDU: onde assistir, desfalques e escalações do jogo pela LibertadoresHá 7 horas
Palmeiras
Palmeiras encara LDU em jogo de reencontros e sem 'heróis' da virada históricaHá 13 horas
Fora de Campo
Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'Há 22 horas
Mais LANCE!