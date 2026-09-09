Veja gol em Palmeiras x LDU: Giay abre o placar

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Ainda no inicio da primeira etapa, Giay abre o placar para o Verdão.

Aos 25 minutos da primeira etapa, Giay abre o placar! Vitor Roque ganha da marcação, invade a área e bate cruzado. Valle espalma, e o camisa 4 chega livre, para cabecear. A bola ainda bate no travessão e entra. O Palmeiras sai na frente no Nubank Parque.

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Veja o gol:

🚨🏆 | GOAL: AGUSTIN GIAY OPENS THE SCORING FOR PALMEIRAS IN THE COPA LIBERTADORES!



Palmeiras 1-0 LDU. pic.twitter.com/Z9Ki8aC3Hc — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 9, 2026

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Desfalques do Palmeiras

Abel Ferreira não terá quatro jogadores à disposição para a partida de ida nesta quarta-feira (9). Expulso ainda no primeiro jogo das oitavas de final diante o Cerro Porteño, Andreas Pereira recebeu dois jogos de suspensão e segue como desfalque.

Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho, ambos com lesões musculares na coxa, serão desfalques. O lateral Jefté também está fora. O jogador segue em recuperação de uma cirurgia no joelho e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.

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O capitão Gustavo Gómez e o lateral Arthur estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no jogo de volta caso recebam cartão amarelo nesta partida.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 🆚 LDU

Libertadores – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19h (de Brasília);

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming);

🟨 Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

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