Corinthians perde Yuri Alberto na Copa do Brasil por lesão de grau 2
Camisa nove não viajou com a equipe para Porto Alegre
O Corinthians terá um importante desfalque para o confronto diante do Internacional, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora dos dois jogos do mata-mata.
O clube confirmou a contusão, mas não revelou oficialmente o grau da lesão. Segundo apuração do UOL, o problema é de grau dois, o que inviabiliza a participação do camisa 9 tanto na partida de ida, em Porto Alegre, quanto no duelo de volta, na Neo Química Arena, no dia 6 de agosto.
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Yuri Alberto nem sequer viajou com a delegação para a capital gaúcha. Internamente, a avaliação é de que não haverá tempo hábil para que o atacante se recupere e reúna condições físicas de atuar no segundo confronto contra o Colorado.
Com isso, o departamento médico alvinegro concentra esforços para recuperar o jogador visando as oitavas de final da Libertadores. A expectativa é que Yuri Alberto tenha condições de voltar a atuar no torneio continental, desde que a evolução do tratamento ocorra dentro do previsto.
Desfalques do Corinthians contra o Inter
Zakaria Labyad: exame de imagem constatou lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias.
Rodrigo Garro: sofreu um trauma no pé direito durante a partida e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.
Yuri Alberto: substituído durante o jogo, teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e também iniciou tratamento com a fisioterapia.
Vitinho: sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada na quarta-feira (29), pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti.
Hugo Faria: em transição física para retornar aos treinamentos com o elenco.
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