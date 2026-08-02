Corinthians perde Yuri Alberto na Copa do Brasil por lesão de grau 2 Camisa nove não viajou com a equipe para Porto Alegre

O Corinthians terá um importante desfalque para o confronto diante do Internacional, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora dos dois jogos do mata-mata.

O clube confirmou a contusão, mas não revelou oficialmente o grau da lesão. Segundo apuração do UOL, o problema é de grau dois, o que inviabiliza a participação do camisa 9 tanto na partida de ida, em Porto Alegre, quanto no duelo de volta, na Neo Química Arena, no dia 6 de agosto.

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Yuri Alberto nem sequer viajou com a delegação para a capital gaúcha. Internamente, a avaliação é de que não haverá tempo hábil para que o atacante se recupere e reúna condições físicas de atuar no segundo confronto contra o Colorado.

Com isso, o departamento médico alvinegro concentra esforços para recuperar o jogador visando as oitavas de final da Libertadores. A expectativa é que Yuri Alberto tenha condições de voltar a atuar no torneio continental, desde que a evolução do tratamento ocorra dentro do previsto.

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Yuri Alberto deixou o gramado com dores na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento (Foto de Riquelve Nata/Foto da Imprensa Esportiva)

Desfalques do Corinthians contra o Inter

Zakaria Labyad: exame de imagem constatou lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias.

Rodrigo Garro: sofreu um trauma no pé direito durante a partida e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

Yuri Alberto: substituído durante o jogo, teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e também iniciou tratamento com a fisioterapia.

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Vitinho: sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada na quarta-feira (29), pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti.

Hugo Faria: em transição física para retornar aos treinamentos com o elenco.