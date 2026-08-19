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Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem'

Duelo valeu vaga nas quartas de final da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 23:12
Atualizado há 9 minutos
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Árbitro Gustavo Tejera (URU), apitando Flamengo e Cruzeiro na Libertadores
Árbitro Gustavo Tejera (URU), apitando Flamengo e Cruzeiro na Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, mas uma polêmica no início da segunda etapa dividiu opiniões dos internautas.

➡️Veja gols em Flamengo x Cruzeiro: Arrascaeta, Lucas e Samuel Lino marcam

Aos dois minutos da segunda etapa, William recebeu pela direita e cruzou. A bola desviou no marcador, encobriu Rossi, mas Jorginho afastou de carrinho, sobre a linha. No entanto, jogadores do Cruzeiro reclamaram pedindo gol. O árbitro após revisão do VAR confirmou que a bola não entrou.

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➡️Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto'

Nas redes sociais, torcedores se dividiram com alguns apontando que teria sido gol, e outros afirmaram que a bola não tinha passado inteira. Apesar de discordarem da marcação, a maior parte dos torcedores apontou o fato de a bola não ter chip para tirar a dúvida.

➡️Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro viraliza: 'Aprendeu'

Veja a repercussão da polêmica:

No jogo de ida, no Mineirão, rubro-negros e cruzeirenses empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá. Com a vitória no Maracanã, o Flamengo avançou às quartas de final e terá pela frente Tolima ou Independiente del Valle.

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➡️Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem'

Confira como foi o jogo entre Flamengo x Cruzeiro

No duelo entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

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