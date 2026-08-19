Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem' Duelo valeu vaga nas quartas de final da Libertadores

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, mas uma polêmica no início da segunda etapa dividiu opiniões dos internautas.

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Aos dois minutos da segunda etapa, William recebeu pela direita e cruzou. A bola desviou no marcador, encobriu Rossi, mas Jorginho afastou de carrinho, sobre a linha. No entanto, jogadores do Cruzeiro reclamaram pedindo gol. O árbitro após revisão do VAR confirmou que a bola não entrou.

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Nas redes sociais, torcedores se dividiram com alguns apontando que teria sido gol, e outros afirmaram que a bola não tinha passado inteira. Apesar de discordarem da marcação, a maior parte dos torcedores apontou o fato de a bola não ter chip para tirar a dúvida.

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Veja a repercussão da polêmica:

Mano, a traçagem de linha semiautomática tem que ser implementada pra ontem...



É isso e o juiz com o relógio pra avisar se é gol.



É simples, assim n gera dúvida.



(Acho que entrou, mas pelo ângulo da câmera é impossível distinguir) — Riquˢᶜᶜᵖ (@Sccp_Riqu) August 20, 2026

O futebol brasileiro e sul-americano precisa contar com a tecnologia da linha do gol em suas competições. pic.twitter.com/M43mq4LNZQ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 20, 2026

Foi gol, mas a Comebol é muito atrasada em tecnologia, abre margem para na dúvida ser para o Flamengo. — Contei Aqui e Não Vai Dar (@ConteiOficial) August 20, 2026

Entrou e ponto. Inacreditável! — Gabriel_CRVG (@OliveiraDe52369) August 20, 2026

Obviamente não entrou, mas deveria ter o chip na bola. — Guilherme🇪🇪 (@Guilherm1903) August 20, 2026

não ter chip na bola no futebol sulamericano em 2026 é inadmissível — Maurício Vaz ™ (@mauriciiovaz) August 20, 2026

No jogo de ida, no Mineirão, rubro-negros e cruzeirenses empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá. Com a vitória no Maracanã, o Flamengo avançou às quartas de final e terá pela frente Tolima ou Independiente del Valle.

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Confira como foi o jogo entre Flamengo x Cruzeiro

No duelo entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

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