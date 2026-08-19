Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem' Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 3 a 2 no agregado

O Flamengo venceu o Cruzeiro nesta quarta-feira (19), no Maracanã, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, levou vantagem de 3 a 2 no placar agregado, e está classificado ás quartas de final da Libertadores. No entanto, ainda na primeira etapa, Arrascaeta abriu o placar com um golaço e os torcedores foram á loucura.

Aos trinta e quatro minutos da primeira etapa, Arrascaeta recebe na esquerda, toca para Pedro e recebe a devolução dentro da área, batendo colocado, de primeira, no ângulo esquerdo de Otávio.

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Veja o golaço:

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo foram a loucura com o golaço do camisa 10 Rubro-Negro e só fizeram elogios ao craque.

Veja a repercussão do golaço:

Excelente atuação do Flamengo, falta só caprichar na conclusão final, Arrascaeta é sacanagem.



Os únicos a meu ver que não foram bem é Plata e Lino.



Manter essa pegada e fazer o segundo e liquidar esse jogo. — Matheus Lacerda (@MASL_FL) August 20, 2026

ARRASCAETA EU TE AMOOOOO — crfmengo (@crfdanizinha) August 20, 2026

Temos agradecer a Deus todos os dias por um dos seus preferidos ser um dos nossos.

EU VI GIORGIAN DE ARRASCAETA https://t.co/X1SWC5khBR — vanigol mata rindo (@vseir) August 20, 2026

ganha quem tem arrascaeta! — sw cl (@sw_cl7) August 20, 2026

Não tem dupla melhor que essa Pedro e Arrascaeta eles se completam pic.twitter.com/3j6F3NR7px — Jader 🏐🇧🇷 (@jadertuita) August 20, 2026

ARRASCAETA, VOCÊ É SUBLIME!! — Jotaᶜʳᶠ 𓅐 (@jc_almeida7) August 20, 2026

Como foi Flamengo x Cruzeiro?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO

🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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