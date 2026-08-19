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Veja gols em Flamengo x Cruzeiro: Arrascaeta, Romero e Samuel Lino marcam

Rubro-Negro conquistou a vaga para as quartas de final da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 22:10
Atualizado há 4 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã
Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo venceu o Cruzeiro nesta quarta-feira (19), no Maracanã, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, levou vantagem de 3 a 2 no placar agregado, e está classificado ás quartas de final da Libertadores. Com início superior do Rubro-Negro, Arrascaeta abriu o placar na disputa pelas quartas de final da competição, Lucas Romero empata e Samuel Lino devolve a vantagem para o clube carioca.

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Aos trinta e quatro minutos da primeira etapa, Arrascaeta recebe na esquerda, toca para Pedro e recebe a devolução dentro da área, batendo colocado, de primeira, no ângulo esquerdo de Otávio.

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Veja o primeiro gol:

Aos cinco minutos da segunda etapa, Gerson recebe de Gerson na ponta direita e toca atrás para Romero, que domina fora da área e acerta uma pancada de fora da área, no canto direito de Rossi.

Veja o gol do empate:

Aos dezesseis minutos da segunda etapa, Arrascaeta aciona Pedro na meia-lua. O centroavante escora para Samuel Lino, que deixa William no chão e finaliza para devolver a vantagem ao Flamengo.

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Veja o gol:

Como foi Flamengo x Cruzeiro?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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Cruzeiro x Flamengo pelo jogo de ida da Libertadores
Cruzeiro x Flamengo pelo jogo de ida da Libertadores (Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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