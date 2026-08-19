Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto' Duelo valeu vaga nas quartas de final da Libertadores

Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (19), em jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores da América. Nas redes sociais, o volante Gerson virou assunto entre torcedores rubro-negros.

O ex-jogador do clube carioca foi vaiado a cada toque na bola no Maracanã. Em um deles, o meia encontrou passe para Lucas Romero, que fuzilou de fora da área e fez um golaço para empatar Flamengo x Cruzeiro.

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➡️Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Nas redes sociais, a assistência no estilo "lei do ex" chamou atenção dos torcedores. Veja o lance e os comentários abaixo:

Maracanã recebe Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja o gol e a repercussão

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

O Flamengo buscou a reação contra o Cruzeiro e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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