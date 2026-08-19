Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro viraliza: 'Aprendeu' Duelo vale vaga nas quartas de final da Libertadores

Flamengo e Cruzeiro estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores da América. Nas redes sociais, a festa da torcida rubro-negra no Maracanã viralizou entre os fãs de futebol.

Para o duelo decisivo entre Flamengo e Cruzeiro, a Nação preparou uma festa especial: milhares de pessoas subiram placas que formaram um mosaico do urubu, mascote do Mengão, segurando a taça da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Nas redes sociais, o mosaico chamou muita atenção de quem acompanhava a entrada dos times em campo. Veja imagens e a repercussão:

Maracanã recebe Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja o mosaico da torcida rubro-negra

Escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, o treinador português colocou Pedro no lugar de Bruno Henrique, em comparação com a equipe que iniciou o jogo de ida, no Mineirão.

A principal mudança no time carioca é a entrada do camisa 9, que saiu do banco no primeiro confronto e participou do gol de empate ao sofrer a falta que originou o gol de Paquetá. Para os torcedores, foi um erro iniciar aquela partida com o atacante no banco. No confronto no Maracanã, em que o Flamengo deve propor ainda mais o jogo, Pedro será a referência dentro da área.

continua após a publicidade

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo contra o Cruzeiro com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.