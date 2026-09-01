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Com retorno de Plata, Flamengo ultrapassa limite de estrangeiros no Brasileirão

Equatoriano foi reprovado em exames médicos na Rússia

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 18:14
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Gonzalo Plata foi reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou, da Rússia, e retorna ao Flamengo ainda nessa semana. Com a saída frustrada do equatoriano e as contratações de Anthony Valencia e Joaquín Freitas, o clube carioca ultrapassou o limite de estrangeiros no Brasileirão, que permite a utilização de nove jogadores por partida.

Segundo o regulamento da CBF, os clubes podem relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida. Com o retorno de Plata e a chegada da dupla, o Flamengo, neste momento, conta com dez atletas de fora do país.

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É importante ressaltar que a regra da CBF limita apenas a relação por partida. Ou seja, o Flamengo pode inscrever todos os dez jogadores. Entretanto, no cenário atual, teria que deixar um dos estrangeiros fora da lista de relacionados.

Gonzalo Plata está de saída do Flamengo
Gonzalo Plata durante partida do Flamengo (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Veja os jogadores estrangeiros do elenco do Flamengo

  1. Agustín Rossi: argentino
  2. Guillermo Varela: uruguaio
  3. Erick Pulgar - chileno
  4. Nico de la Cruz - uruguaio
  5. Arrascaeta - uruguaio
  6. Saúl Ñíguez - espanhol
  7. Jorge Carrascal - colombiano
  8. Anthony Valencia - equatoriano
  9. Joaquín Freitas - argentino
  10. Gonzalo Plata - equatoriano

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