Botafogo irá processar CEO do Grêmio após fala polêmica

Em nota oficial publicada após a partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (16), o Botafogo rebateu as falas do CEO do clube gaúcho, Alexandre Leitão, que publicou mensagem polêmica nas redes sociais reclamando da anulação do gol de Carlos Vinícius, que daria o empate ao Tricolor. Leitão chamou o Botafogo de "time de picaretas". O CEO da SAF do Botafogo, Eduardo Iglesias, prometeu ingressar com ação judicial.

Alexandre Leitão reclamou da arbitragem, afirmou que o Grêmio foi "roubado" e disparou: "Futebol é muito cruel. Ser roubado e perder para um time de picaretas! Muito difícil..."

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Nos últimos minutos da segunda etapa, o Grêmio, que havia diminuído com Gustavo Martins, chegou a empatar com o centroavante Carlos Vinícius. Após muita comemoração e bola já no centro do gramado, o semiautomático apontou posição irregular.

Nota oficial do Botafogo (Foto: Reprodução)

Leia a nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo adotará as medidas judiciais cabíveis em face do CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, pela absurda declaração ao término da partida. É de se lamentar que um clube da grandeza do Grêmio FBPA tenha em seu quadro de liderança um profissional de tão baixo nível, reconhecido no mercado por sua recorrente conduta desrespeitosa e desequilibrada com as pessoas ao seu redor nos clubes por onde passa.

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"Esse senhor será processado e terá que justificar em frente ao juízo cada palavra dita", comentou o CEO do Botafogo, Eduardo Iglesias."

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