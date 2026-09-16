O Botafogo venceu o Grêmio nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, quebrou a sequência ruim que durava seis jogos no Brasileirão e deu salto na tabela de classificação, agora sete pontos acima da zona de rebaixamento e a dez do G-5. Após o jogo, o interino Rodrigo Bellão, que passará o bastão do comando da equipe para o técnico Tite, celebrou o resultado.

+ Tite vai ao Nilton Santos assistir ao jogo do Botafogo contra o Grêmio

— É um momento de alegria, né? Porque se batia muito na questão de não estar ganhando, e agora são três jogos invictos. Então, como eu sempre falei, de olhar para o lado meio cheio do copo. De a gente conseguir pontuar. É importante o resultado, é importante demais. O resultado de hoje era muito importante. Era uma final para a gente — disse o treinador interino do Botafogo.

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Tite assumirá o trabalho nesta quinta-feira e iniciará a preparação de olho no confronto com o Mirassol, fora de casa, no sábado (19), pela 28ª rodada. Um alívio entregar o trabalho ao ex-Seleção Brasileira com a equipe vivendo um novo momento, segundo Bellão.

— Tinha uma grande importância e acho que é uma alegria imensa poder passar esse próximo passo para o professor Tite, né? Deixar a equipe também lá em cima, na primeira página, ou próximo à primeira página do campeonato, sempre se afastando da parte de baixo. E, como eu disse na outra coletiva, o Botafogo tem que olhar para cima, não pode esquecer de olhar para trás, mas tem que estar olhando para cima sempre. A minha felicidade é poder entregar a equipe, mais uma vez, nesse momento de estar olhando para cima — destacou.

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Bellão, agora, assumirá a função de auxiliar permanente da comissão técnica do clube — com Tite, chegarão o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian. O treinador celebrou a oportunidade de trabalhar ao lado do campeão mundial e com dois ciclos de Copa do Mundo.

Rodrigo Bellão será auxiliar permanente do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

— Estou muito feliz com essa oportunidade de estar participando aqui do principal, mas agora fixo, de poder participar dessa fase de transição do professor Tite, da adaptação dele, da comissão dele, para conhecerem o que é o Botafogo. Acho que isso é muito importante. As pessoas que estão aqui, tenho certeza de que o staff todo vai abraçá-lo; recebeu muito bem. E eu quero muito fazer parte disso. Estou muito feliz com essa oportunidade. Não quero deixar de olhar para a base também, de manter o legado que talvez eu tenha deixado aqui dentro.

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Com a vitória, o Glorioso foi a 35 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e pulou para a 11ª colocação. O próximo compromisso será no sábado (19), fora de casa, contra o Mirassol.

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Substituições por questões físicas

— O Lucas Monzón passou mal à noite, né? Estava com febre, enfim, uma situação toda de virose, e eu estava ciente, mas foi muito legal ele querer tentar jogar pela importância do jogo, e acho que ele foi bem, entregou tudo o que pôde. A mesma coisa o Edenilson. Ele sentiu um pequeno desconforto na sessão de treinamento, mas veio no sacrifício, precisava muito da experiência dele nesse momento. Acho que ele é um jogador com multifunções. Como já disse algumas vezes, foi muito importante ter em campo a experiência dele e a qualidade dele, e isso engrandeceu demais a nossa estratégia no primeiro tempo. Só que aí, tendo a experiência dele também, a visão dele, acho que é importante eu não voltar, porque pode ser que eu não consiga ajudar no seu treino como a gente precisa, e aí seria a grandeza do atleta, do ser humano que ele é. E acho que esse é o espírito que o nosso clube tem, que o nosso time tem. Em relação aos jogadores que estão retornando, eu preciso me atualizar agora, né? Até porque teve uma sessão de treino hoje de manhã de não relacionados, mas geralmente eu não me aprofundo, porque estou muito concentrado no jogo. Aí, amanhã, quando eu fizer, vou ter a reunião com todo mundo, com a saúde e performance do nosso clube, que é de altíssimo nível, e aí eu vou me inteirar, mas acho que a ideia é ter o máximo de jogadores prontos para a próxima partida.

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Linha de cinco defensores no fim

— Na linha de cinco, não foi uma ideia minha. Não foi algo que fomos trabalhar em campo, uma ideia inicial minha. O Grêmio colocou dois noves para entrar e, com uma linha de quatro, defender dois centroavantes e dois pontas é muito difícil. Eu diria quase impossível, e tive que fazer essa troca. Então, foi uma situação de reajuste em relação ao que o adversário propôs. A grande força do Grêmio são os cruzamentos na área, e a classificação deles na Copa do Brasil passa por colocar bolas na área. O Carlos Vinícius é um excelente finalizador de cruzamentos. Então, a ideia de construir essa linha de cinco foi em relação a isso.

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Estrelas brilhando

Montoro

— Foi uma ideia de, como eu falei, pegar a bola mais numa região em que ele ficasse mais livre, quando a jogada se desenrolasse, ele pisava mais na área. Eu fico muito feliz, acho que ele teve um crescimento muito grande no decorrer das bases, tanto defensivamente, então todo mundo pôde ver o quanto comprometido defensivamente nesse momento, e ele conseguindo também criar situações como assistências e gols, é muito importante para ele na carreira dele, é uma coisa que eu falo muito para ele.

Danilo

— Danilo também, é uma situação dele estar se adaptando a esse retorno, ao que é a confiança, do que ele precisa para jogar bem. É uma coisa que eu estava pedindo muito para ele, pisar na área. Acho que estou muito feliz que ele conseguiu fazer isso. Até no intervalo eu achei e corrigi ele, no sentido de que achei que ele estava vindo muito lateralizado para o lado para buscar bola. Então, como o jogo estava muito fechado no centro, eu entendo, às vezes, a impaciência do jogador que joga no meio de campo querer não ficar dentro, que a bola chegue mesmo, pegar na bola.

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Família in loco e elogios a Felipão

— É o meu pai, é um orgulho dele para mim estar aqui. Eu falei para ele vir aqui no jogo hoje para ver como eu trabalhei. Eu tenho uma relação com o professor Felipão de muito carinho, de muito respeito. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. E meu pai, quando soube, foi a primeira pessoa que mandou mensagem falando que o Felipão faria o jogo. Então eu falei para ele: "Pô, pai, vem aqui também para você assistir, para você ver esse momento". É um momento em que eu sou grato ao Felipão, assim como ao Paulo, que são pessoas com quem eu já trabalhei na minha vida e que me ajudaram muito. E ele sabe o caminho, a minha luta. Sem ele, eu não conseguiria ter feito nada, se não fosse ele. Não é fácil você ser um jovem que milita no futebol. Quando eu era um jovem com 20 anos de idade, hoje com 39, com 19 anos militando no futebol… E sem o suporte dele lá atrás, nada disso teria acontecido. Então eu falo muito para ele, quando a gente tem uma vitória ou um título, que ele, a minha mãe, a minha esposa, meu filho, minhas irmãs, enfim, fazem parte disso. Porque lá atrás, quando eu fiquei, como eu já disse uma vez, com a esposa grávida, cinco, seis vezes sem receber salário, se não fosse o suporte deles, eu jamais estaria aqui hoje, vivendo um jogo de Série A contra um treinador campeão do mundo, que é um momento muito especial.