Botafogo vai acionar STJD contra CEO do Grêmio após fala sobre 'roubo'

O Botafogo pretende levar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) as declarações do CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, após a partida entre as equipes, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro. Além da ação judicial anunciada pelo clube, o dirigente gremista será alvo de uma representação na esfera desportiva.

Após a derrota por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos, Leitão reclamou da arbitragem e afirmou que o Grêmio havia sido "roubado". Na sequência, chamou o Botafogo de "time de picaretas" em publicação nas redes sociais.

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A declaração ocorreu após o gol de Carlos Vinícius, nos minutos finais da partida, ser anulado por impedimento. O lance poderia ter garantido o empate do Grêmio. O sistema de impedimento semiautomático apontou a irregularidade, e o gol foi invalidado.

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Botafogo promete medidas contra Alexandre Leitão

Em nota oficial divulgada após a partida, o Botafogo informou que adotará medidas judiciais contra Alexandre Leitão. O CEO da SAF alvinegra, Eduardo Iglesias, também afirmou que o dirigente terá de responder pelas declarações.

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Agora, além da ação na Justiça comum, o clube pretende apresentar uma representação ao STJD. A iniciativa está relacionada não apenas à expressão "time de picaretas", mas também à acusação de que o Grêmio teria sido "roubado", que, na avaliação do Botafogo, coloca a competição sob suspeita.

O clube carioca entende que as declarações ultrapassaram a crítica à arbitragem e podem gerar consequências na esfera desportiva.

Publicação feita pelo CEO do Grêmio após a partida contra o Botafogo (Foto: Reprodução)

Leia a nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo adotará as medidas judiciais cabíveis em face do CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, pela absurda declaração ao término da partida. É de se lamentar que um clube da grandeza do Grêmio FBPA tenha em seu quadro de liderança um profissional de tão baixo nível, reconhecido no mercado por sua recorrente conduta desrespeitosa e desequilibrada com as pessoas ao seu redor nos clubes por onde passa.

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"Esse senhor será processado e terá que justificar em frente ao juízo cada palavra dita", comentou o CEO do Botafogo, Eduardo Iglesias."

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