Botafogo sofre, mas vence o Grêmio e respira no Brasileirão

Foi no sufoco, mas o Botafogo quebrou a série sem vitórias que durava seis jogos pelo Brasileirão. O Glorioso, na noite desta quarta-feira (16), no Nilton Santos, venceu o Grêmio pelo placar de 3 a 2, em jogo atrasado da 21ª rodada, e deu salto na tabela, abrindo agora sete pontos da zona de rebaixamento. No último jogo antes da chegada de Tite, Danilo (duas vezes) e Montoro marcaram para a equipe alvinegra. O Tricolor, por sua vez, marcou com Jovane Cabral e Gustavo Martins.

+ Tite vai ao Nilton Santos assistir ao jogo do Botafogo contra o Grêmio

Com a vitória, o Glorioso foi a 35 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e pulou para a 11ª colocação. O próximo compromisso será no sábado (19), fora de casa, contra o Mirassol.

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Botafogo x Grêmio: como foi o jogo?

Abaixo, porém movimentado

Ambos em crise e necessitados do resultado no jogo atrasado, Botafogo e Grêmio fizeram um primeiro tempo equilibrado no Nilton Santos. O Glorioso foi mais agressivo no começo do jogo, levando perigo em investidas com toques rápidos e profundidade, mas logo diminuiu o ritmo e viu o Tricolor chegar no ataque.

Os erros dos dois lados foram grosseiros e atrapalharam o bom desenvolvimento da partida. No entanto, quem deu o primeiro golpe foi o Botafogo. Danilo iniciou a jogada com lindo drible, serviu Júnior Santos e apareceu no fim da trama, após ajeitada de Montoro, para abrir o placar aos 29 minutos com um golaço. A equipe da casa só não teve tempo para festejar, já que Jovane Cabral, seis minutos depois, deixou tudo igual em cobrança de falta, contando com desvio em Júnior Santos.

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Danilo fez dois gols do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo leva susto

Na volta do intervalo, uma ótima exibição dos comandados de Rodrigo Bellão para a passagem de bastão rumo à trajetória com Tite. Aos seis minutos, a troca de passes envolvente pelo lado direito parou dentro da pequena área pela esquerda, após cruzamento de Vitinho, e Álvaro Montoro tirou a igualdade do placar.

Volume de jogo não faltou ao Botafogo, que mostrou também a energia necessária para segurar. Bellão armou uma linha de cinco defensores para jogar sem a bola e, quando teve em boas condições, ampliou o marcador. Vitinho, novamente bem no ataque, cortou a marcação com estilo e serviu Montoro, que ajeitou para Danilo. O camisa oito disparou com a perna canhota e fez mais um lindo gol.

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No fim, o caos tomou conta do Nilton Santos e provocou muito nervosismo. O Grêmio descontou com Gustavo Martins aos 42 minutos e chegou a empatar pouco tempo depois, com Carlos Vinícius. Quando o silêncio aterrorizou o Nilton Santos, a árbitra Edina Alves Batista (Fifa/SP) levantou o braço, apontando impedimento após acusação do sistema semiautomático. Fim de jogo, e respira o torcedor do Botafogo.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A pressão do início do jogo se repetiu logo após o intervalo, e o Botafogo virou o placar com Montoro. Vitinho recebeu em profundidade pela direita e cruzou no segundo pau. O meia argentino ajeitou e finalizou com força para virar o jogo.

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Deram aula 🏅

O Botafogo contou com brilhos, principalmente no meio-campo. Montoro cresceu ao longo da partida, enquanto Danilo foi decisivo com dois gols no triunfo em casa.

Ficou abaixo 📉

Do lado alvinegro, Júnior Santos deixou a desejar na frente, enquanto Justino entrou mal no lugar de Lucas Monzón, substituído no intervalo.

Ei, juiz! 📣

A equipe alvinegra reclamou muito de um possível pênalti em Danilo Pereira, já na segunda etapa, e de uma suposta cotovelada de Matheus Nascimento em Vitinho, já no fim do jogo.

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✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 GRÊMIO

🏆 Brasileirão – 21ª rodada (atrasado)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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Gols: Danilo 29'/1ªT e 33'/2ºT; Montoro 6'/2ºT (BOT); Jovane Gabral 36'/1ºT e Gustavo Martins 42'/2ºT (GRE)

Cartões amarelos: Villasanti (GRE)

⚽ ESCALAÇÕES

⚫⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista, Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón (Justino) e Alex Telles; Huguinho, Edenilson (Danilo Pereira), Danilo e Montoro; Júnior Santos (Marçal) e Arthur Cabral (Tiquinho Soares).

🔵⚪ GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega (Matheus Nascimento), Villasanti e Krovinovic (Braithwaite); Pavon (Tetê), Jovane Cabral (Enamorado) e Carlos Vinícius.