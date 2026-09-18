Mais um clube do Brasileirão está no EA Sports FC 27, nova edição da franquia de futebol da Electronic Arts. O Mirassol foi confirmado nesta sexta-feira (18) no jogo. Pela primeira vez na história, o clube terá presença oficial no antigo Fifa, com escudo e uniforme licenciados disponíveis no game.

A confirmação aconteceu no mesmo dia em que começou o acesso antecipado da Edição Ultimate. Quem adquiriu a versão especial já pode jogar o EA FC 27 a partir desta sexta, enquanto o lançamento mundial da edição Standard está marcado para 25 de setembro.

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No caso do Mirassol, o acordo não significa que o elenco completo estará disponível com jogadores reais. O clube confirmou o licenciamento de sua identidade visual, o que permite o uso do escudo e do uniforme oficial, inclusive na personalização de equipes no Ultimate Team, modo mais popular do game.

O clube não estava licenciado no EA FC 26 e agora passa a integrar o grupo de times do Brasileirão com elementos oficiais disponíveis no novo jogo.

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No Brasileirão, Bahia e Botafogo têm licenciamento completo no EA FC

Bahia e Botafogo são os dois clubes do Brasileirão que aparecem no EA FC 27 com um nível maior de licenciamento. Os dois contam com identidade visual e elencos reais, com jogadores incluídos no banco oficial da Electronic Arts.

O Bahia foi o primeiro clube brasileiro anunciado para a nova edição. O retorno representou a volta de uma equipe do país com jogadores e identidade totalmente licenciados à franquia principal após um hiato de 11 anos.

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Mirassol é mais um clube do Brasileirão no EA FC 27 (Foto: Divulgação/Mirassol)

O Botafogo também foi confirmado posteriormente e aparece ao lado do Tricolor baiano entre as equipes brasileiras com elenco real. A própria EA inclui Bahia e Botafogo entre os clubes sul-americanos presentes no jogo por meio das competições da Conmebol.

Outros clubes do Brasileirão têm escudos e uniformes licenciados no EA FC 27, mas sem os respectivos elencos reais. A lista inclui nomes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza e Cruzeiro.

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