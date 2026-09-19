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Estrela de Calleri brilha, e São Paulo vence o Inter

Calleri foi autor do único gol do confronto

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/09/2026 22:58
Atualizado há 18 minutos
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Calleri marca gol de pênalti em São Paulo x Inter (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).
Calleri marca gol de pênalti em São Paulo x Inter (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0, no Morumbis, na noite deste sábado (19). Diante de mais de 25 mil torcedores, o Tricolor marcou o único gol da partida com Jonathan Calleri, de pênalti. O jogador ficou fora da última partida, contra o Boca Juniors, por suspensão.

Com a vitória, a equipe paulista chegou a 36 pontos e está em 11º lugar na tabela. Por outro lado, os rivais do Sul somam 28 pontos e seguem na zona de rebaixamento do Brasileirão.

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Primeiro tempo...

Logo nos minutos iniciais, a equipe tricolor tentou ofensivas pelo lado direito do campo. Pedro Lima, estreante da noite, foi acionado diversas vezes, mas sem muita efetividade; o São Paulo não conseguiu tirar o zero do placar. A pressão sobre os colorados durou 15 minutos. Nesse período, os visitantes apostaram em jogadas de contra-ataque, que não resultaram em gol.

Aos oito minutos da primeira etapa, Pedro Lima ganhou a dividida corpo a corpo com Mercado, tocou para o meio, e Domingos Duarte finalizou de primeira para longe da meta colorada. Aos 14, tudo mudou: Luciano recebeu um lançamento e foi derrubado na área. Jonathan Calleri, centroavante tricolor, teve a responsabilidade de empurrar para o fundo das redes. Três minutos depois, a primeira chance de perigo dos colorados apareceu, mas passou ao lado da trave.

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Nos primeiros 45 minutos, não houve oportunidade de perigo para nenhum dos times. O São Paulo construiu mais chances, enquanto o Inter buscou apenas defender-se bem e armar um contra-ataque para empatar, mas sem sucesso. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Tricolor.

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Segundo tempo…

Antes de completar um minuto do segundo tempo, Artur recebeu uma bola enfiada em direção à área; o atacante finalizou, mas foi bloqueado pelo defensor. Mesmo com a ofensiva tricolor, o Colorado não se assustou. Aos seis minutos, Alan Patrick recebeu a bola sozinho na entrada da área e finalizou de primeira, mas mandou para fora, assustando o goleiro Rafael.

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Aos 15, nova chance de perigo para o São Paulo: Marcos Antônio lançou boa bola para Artur, que tocou para a chegada de Luciano. O camisa 10 finalizou de primeira e isolou a bola. No mesmo lance, o atacante reclamou de uma possível marcação errada da arbitragem.

Nos últimos 15 minutos do confronto, o Internacional se lançou ao ataque e dominou o jogo. A equipe de Paulo Pezzolano abandonou a defesa e se expôs completamente. O Colorado chegou a assustar o goleiro Rafael e seus companheiros; no entanto, não conseguiu converter nenhuma oportunidade criada.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O pênalti marcado por Bruno Arleu e convertido por Calleri foi o lance decisivo da partida. O gol, logo no início, garantiu ao Tricolor o domínio da partida e frustrar as estratégias de Paulo Pezzolano. O Colorado apostava em defender-se bem e criar perigo em contra-ataques, mas precisou se expor no segundo tempo para buscar o empate.

Deu aula 🏅

Pedro Lima foi o destaque da partida; o lateral-direito defendeu muito bem as alas e atacou com precisão. O estreante ditou o ritmo da maioria das jogadas ofensivas do Tricolor e participou da jogada que originou o pênalti convertido por Calleri, que abriu o placar para o São Paulo contra o Inter.

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Ficou abaixo 📉

Arboleda teve atuação abaixo do esperado e participou do gol de Lozano. O zagueiro falhou na marcação e deixou espaço para o lateral do Boca receber livre na área. Rafael ainda tocou na finalização, mas não conseguiu evitar o gol.

Ei, juiz! 📣

O árbitro da partida influenciou no resultado ao assinalar um pênalti na primeira etapa sobre Luciano. O atacante vinha com boa chance para finalizar e foi derrubado dentro da área. Calleri converteu e colocou o São Paulo à frente no placar. Bruno Arleu aplicou três cartões amarelos durante o confronto: um para o São Paulo (Calleri) e dois para o Internacional (Matheus Bahia, Bruno Henrique e Mercado).

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✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (19), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

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