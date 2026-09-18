CazéTV prepara cobertura especial para a Copa Davis no Rio de Janeiro
Canal terá equipe especial e estúdio à beira da quadra na competição
A CazéTV preparou uma cobertura especial para a Copa Davis, que será disputada nesta sexta-feira (18) e no sábado (19), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Com transmissão exclusiva, o canal terá um estúdio montado à beira da quadra e uma programação dedicada à competição, com pré-jogo, partidas ao vivo, reportagens, convidados e conteúdos especiais sobre o tênis.
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Na sexta-feira, a cobertura começa às 14h, com Fernanda Gentil e Luisinho no comando do pré-jogo diretamente do estúdio instalado dentro da arena. A programação vai acompanhar a movimentação antes do início das partidas e trazer informações, análises e convidados ao longo do dia.
A transmissão também marcará o retorno de Fernando Nardini às narrações de tênis. Conhecido pela trajetória na modalidade, o narrador fará sua primeira transmissão do esporte na CazéTV. Ele terá ao lado os ex-tenistas Thomaz Bellucci e Vanessa Menga nos comentários.
Nas reportagens, João Barretto e Luis Folha estarão na Farmasi Arena, circulando pelas arquibancadas e mostrando o clima da Copa Davis diretamente do local.
No sábado, a programação começa às 13h, novamente com Fernanda Gentil à frente do estúdio à beira da quadra. Nardini segue na narração, enquanto Vanessa Menga, Felipe Meligeni e Tiago Lopes integram a equipe de comentários.
Meligeni também participará de uma edição especial do Quadra Aberta, podcast da CazéTV voltado ao universo do tênis. Ao lado de João Barretto e Lucca Bopp, o ex-tenista fará programas ao vivo diretamente da arena durante a competição.
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