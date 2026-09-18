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Diego Ribas realiza primeira viagem internacional de projeto de liderança

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 15:49
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O ex-jogador Diego Ribas e sua esposa, Bruna Letícia, conduzem um grupo de empresários por Portugal e Alemanha entre os dias 17 e 28 de setembro. A viagem marca a primeira edição internacional do "Seleção 10 & Faixa", programa focado em mentoria e desenvolvimento pessoal.

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O roteiro passa por países onde o ex-meio-campista atuou durante sua carreira no futebol europeu. Diego defendeu o Porto, em Portugal, além de Werder Bremen e Wolfsburg, na Alemanha. Desta vez, o ex-atleta participa da jornada como palestrante para compartilhar experiências do esporte de alto rendimento.

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O programa é voltado para empresários e atua sobre quatro eixos centrais: desenvolvimento pessoal, relacionamentos, missão e fé. A iniciativa busca trabalhar a liderança no ambiente corporativo, aliada à gestão familiar e ao bem-estar mental.

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Diego Ribas passou pelo Werder Bremen, da Alemanha (Foto: Divulgação/Werder Bremen)

Diego Ribas comenta missão com os filhos e se declara ao pai: 'Meu ídolo'

Em entrevista ao Lance!, Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, falou sobre a sua relação com o pai e sobre a missão que tem com os filhos em sua vida. Palestrante na Rio Innovation Week em agosto, o ex-atleta afirmou ter a missão de ajudá-los a serem melhores do que ele.

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Além disso, Diego se declarou ao pai e afirmou que Seu Djair é o seu maior ídolo. O camisa 10 relatou que sempre o teve como referência em sua vida e que o carinho e a alegria que compartilham são um exemplo que tenta seguir com os seus filhos David, Matteo e Letícia.

— Meu pai é o meu ídolo. É um cara que sempre me encorajou, me deu confiança, risada fácil, cara alegre. Eu me espelho todos os dias no meu pai. Ele é um grande exemplo. Então, tem um carinho, um amor e uma amizade muito grande. E ele, de fato, me deu um caminho para ser um bom pai também para os meus filhos hoje — iniciou.

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— Eu acho que nossa missão como pai é fazer com que nossos filhos sejam melhores do que nós. Então, é essa minha missão para os meus três filhos. Trazendo muitos ensinamentos do Sr. Djair, que é meu pai. Mas também o posicionamento, o entendimento, a ressignificação em alguns momentos do Diego para passar para os meus filhos. Essa é a minha missão — concluiu Diego.

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