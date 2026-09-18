Buta deve operar e não joga mais pelo São Paulo em 2026

O lateral-direito Aurélio Buta, do São Paulo, terá que passar por cirurgia no joelho direito e deve desfalcar o Tricolor pelo restante da temporada. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pela ESPN, que apurou que o português será submetido a um procedimento para corrigir um problema no menisco.

Buta se machucou durante a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 29 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o São Paulo venceu por 2 a 1, no Morumbis, com gols de Luciano e Gustavo Santana. O lateral começou a partida como titular, mas deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Lucas Ramon.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Episódio negativo para Buta durante jogo do São Paulo

Após o problema, o jogador passou por exames e recebeu a indicação de que precisaria passar por uma cirurgia no menisco. O português chegou a buscar uma segunda opinião com um especialista estrangeiro antes de tomar a decisão, mas a recomendação permaneceu pela realização do procedimento.

Dessa forma, Buta deverá ser submetido a uma artroscopia no joelho direito. A recuperação após a cirurgia pode levar entre três e quatro meses. Com isso, a tendência é que o lateral volte a ficar à disposição do São Paulo apenas em 2027.

continua após a publicidade

A situação ajuda a explicar a movimentação do Tricolor no mercado na reta final da janela de transferências. O clube anunciou, na última sexta-feira (11), a contratação de Pedro Lima, lateral-direito de 20 anos que pertence ao Wolverhampton. Inicialmente, o acordo havia sido divulgado como empréstimo até o fim de 2026, mas São Paulo e clube inglês ajustaram o vínculo para junho de 2027.

Lateral-direito disputou apenas três jogos pelo São Paulo neste ano (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Chegada do lateral-direito ao tricolor

➡️Buta vive 'vaivém' no joelho e São Paulo considera cirurgia

Contratado pelo São Paulo em julho, sem custos após deixar o Copenhague, da Dinamarca, Buta teve uma passagem curta pelo clube até agora. O lateral disputou apenas três partidas com a camisa tricolor e acumulou 170 minutos em campo, sem marcar gols ou dar assistências. Ele foi titular nas partidas contra Bolívar e Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

O jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de junho de 2027, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante o cumprimento de metas.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.