Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Buta deve operar e não joga mais pelo São Paulo em 2026

Lateral-direito foi titular em dois jogos pelo Tricolor

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/09/2026 08:45
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Buta não deve mais jogar pelo restante da temporada de 2026 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Buta não deve mais jogar pelo restante da temporada de 2026 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O lateral-direito Aurélio Buta, do São Paulo, terá que passar por cirurgia no joelho direito e deve desfalcar o Tricolor pelo restante da temporada. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pela ESPN, que apurou que o português será submetido a um procedimento para corrigir um problema no menisco.

Buta se machucou durante a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 29 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o São Paulo venceu por 2 a 1, no Morumbis, com gols de Luciano e Gustavo Santana. O lateral começou a partida como titular, mas deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Lucas Ramon.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Episódio negativo para Buta durante jogo do São Paulo

Após o problema, o jogador passou por exames e recebeu a indicação de que precisaria passar por uma cirurgia no menisco. O português chegou a buscar uma segunda opinião com um especialista estrangeiro antes de tomar a decisão, mas a recomendação permaneceu pela realização do procedimento.

Dessa forma, Buta deverá ser submetido a uma artroscopia no joelho direito. A recuperação após a cirurgia pode levar entre três e quatro meses. Com isso, a tendência é que o lateral volte a ficar à disposição do São Paulo apenas em 2027.

continua após a publicidade

A situação ajuda a explicar a movimentação do Tricolor no mercado na reta final da janela de transferências. O clube anunciou, na última sexta-feira (11), a contratação de Pedro Lima, lateral-direito de 20 anos que pertence ao Wolverhampton. Inicialmente, o acordo havia sido divulgado como empréstimo até o fim de 2026, mas São Paulo e clube inglês ajustaram o vínculo para junho de 2027.

Lateral-direito disputou apenas três jogos pelo São Paulo neste ano (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Lateral-direito disputou apenas três jogos pelo São Paulo neste ano (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Chegada do lateral-direito ao tricolor

➡️Buta vive 'vaivém' no joelho e São Paulo considera cirurgia

Contratado pelo São Paulo em julho, sem custos após deixar o Copenhague, da Dinamarca, Buta teve uma passagem curta pelo clube até agora. O lateral disputou apenas três partidas com a camisa tricolor e acumulou 170 minutos em campo, sem marcar gols ou dar assistências. Ele foi titular nas partidas contra Bolívar e Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

O jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de junho de 2027, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante o cumprimento de metas.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

Futebol Nacional

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Há 13 horas
São Paulo disputa apenas o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São Paulo

Conmebol denuncia São Paulo, que corre risco de multa milionária

Há 19 horas
Aurélio Buta

São Paulo

Buta vive 'vaivém' no joelho e São Paulo considera cirurgia

Há 1 dia
SP - SAO PAULO - 15092026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, SAO PAULO X BOCA JUNIORS - Rodolfo Arruabarrena tecnico do Boca Juniors durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto Marcello ZambranaAGIFFolhapress)

Fora de Campo

Técnico do Boca detona torcida do São Paulo em decisão

Há 1 dia
Rafinha como dirigente do São Paulo

São Paulo

Rafinha reconhece possível erro do São Paulo na demissão de Crespo

Há 1 dia
Luciano pelo São Paulo

São Paulo

Luciano nunca recebeu em dia? Entenda os atrasos no São Paulo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Impedimento marcado contra o São Paulo no duelo contra o Boca Juniors.

Jornais argentinos comentam sobre polêmico gol anulado do São Paulo: 'Boca se salvou'

Tricolor disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada 2026 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Marcos Antônio dispara sobre arbitragem após São Paulo x Boca

Rafinha como dirigente do São Paulo

Rafinha admite momento difícil no São Paulo e defende trabalho

Dorival no comando do São Paulo

Dorival admite culpa e descarta atrasos como justificativa no São Paulo

dorival pelo São Paulo

Dorival Júnior detona arbitragem de São Paulo e Boca após eliminação

Luciano com a camisa do SPFC

Luciano dispara após eliminação do São Paulo: 'Nunca recebi em dia'

Arboleda com a camisa do São Paulo

Atuação de Arboleda em São Paulo x Boca repercute: 'Não era'

Com a derrota, Tricolor disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo deixa de arrecadar premiação milionária na Sul-Americana

Dorival Júnior durante São Paulo e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após eliminação

Alan Velasco e Lucas Ramon disputando bola em São Paulo e Boca Juniors, pela Libertadores.

São Paulo empata com o Boca e se despede da Copa Sul-Americana

Gol do São Paulo foi marcado impedimento

Gol anulado em São Paulo x Boca Juniors vira assunto: 'Assalto'

Alan Velasco e Lucas Ramon disputando bola em São Paulo e Boca Juniors, pela Libertadores.

Veja gols em São Paulo x Boca Juniors: Lozano e Domingos Duarte marcam

Dorival no comando do São Paulo

São Paulo tem Luciano e força máxima contra o Boca Juniors; veja escalação