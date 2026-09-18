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Eric Faria critica gramado do Maracanã após jogo do Flamengo

Jornalista classificou o campo como "pasto" e afirmou que condições prejudicam estilo de jogo do Rubro-Negro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 10:42
Atualizado há 1 hora
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Comentarista aponta frustração em janela de transferências do Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)
Comentarista aponta frustração em janela de transferências do Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)

O gramado do Maracanã voltou a ser alvo de críticas após a partida entre Flamengo e Independiente del Valle, na noite desta quinta-feira (17). O estado do campo foi novamente comentado por jogadores e ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa. Após o confronto, o jornalista Eric Faria também se manifestou sobre as condições do gramado. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele classificou a situação como "inacreditável" e afirmou que o campo tem piorado a cada partida.

— É inacreditável o que está acontecendo com o gramado do Maracanã. Cada jogo que passa ele vai piorando, vai piorando.

Eric citou ainda as declarações de Arrascaeta e Rossi, que também fizeram críticas ao campo após a partida. Para o jornalista, as condições do gramado prejudicam diretamente as características do Flamengo, que aposta em jogadores técnicos e na troca rápida de passes.

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— Você tem um time que o Flamengo tem, com jogadores técnicos, com uma maneira de jogar que exige velocidade, rapidez, deslocamento, troca de passes, enfim. E o gramado simplesmente não permite isso.

Eric Faria cita expulsão de Jorginho

Durante a análise, o jornalista relacionou a qualidade do gramado a um dos momentos da partida: a expulsão de Jorginho. Segundo Eric, um quique irregular da bola teria contribuído para a perda do controle da jogada que terminou no cartão recebido pelo meio-campista.

— A expulsão do Jorginho teve a ver com a qualidade do gramado. A bola quicou, ele perdeu o domínio e precisou brigar, disputar pela bola, acabou levando o cartão amarelo e sendo expulso.

Eric também criticou a administração do estádio e afirmou que o Flamengo não deveria atuar em um campo nas condições atuais.

— É um vexame para o Flamengo, é um vexame para a administração do Maracanã apresentar um gramado como esse.

Jogo da NFL preocupa a situação do Maracanã

O jornalista também chamou atenção para o calendário do Maracanã. Segundo ele, a Data Fifa poderia representar uma oportunidade para intervenções no gramado, mas a realização de um jogo da NFL no estádio pode dificultar uma recuperação mais ampla.

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— Teria alguma possibilidade de mexer no gramado agora na parada da Data Fifa, mas a gente vai ter um jogo da NFL no Maracanã e provavelmente não haverá tempo para melhorar o que já está muito ruim.

Ao reforçar a crítica, Eric Faria utilizou uma expressão forte para descrever o campo e questionou a situação enfrentada pelo elenco rubro-negro.

— Não dá para chamar o gramado do Maracanã de nada diferente do que um pasto. É um pasto! Os jogadores sofrem, escorregam, a bola quica.

Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle
Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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