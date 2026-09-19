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Memphis e o 'Kiricocho': superstição ganha espaço na Libertadores

Expressão argentina é usada para 'secar' cobradores de pênaltis e apareceu antes de momentos decisivos na competição

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 15:45
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes
Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O futebol sul-americano tem seus personagens, tradições e superstições. Uma delas é o "Kiricocho", expressão de origem argentina utilizada para tentar "secar" um adversário antes de uma cobrança de pênalti. Nos últimos dias, o termo ganhou os holofotes após aparecer em um momento decisivo envolvendo o Palmeiras e voltou ao assunto depois do pênalti perdido por Memphis Depay, do Corinthians, contra o Estudiantes.

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A expressão ficou em evidência na classificação do Palmeiras sobre a LDU, pelas quartas de final da Libertadores. Antes da cobrança decisiva do time equatoriano, Ramón Sosa gritou "Kiricocho" na tentativa de colocar pressão sobre o adversário. Na sequência, Carlos Miguel defendeu o pênalti e confirmou a vaga do Verdão na semifinal.

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O curioso é que Sosa não inventou a prática dentro do elenco palmeirense. Em vídeo divulgado pelo clube, Flaco López explicou que a palavra é bastante conhecida na Argentina e revelou que ele e Agustín Giay costumam utilizá-la justamente em situações como essa.

— É uma gíria da Argentina, normalmente. É para secar os outros. Por exemplo, num pênalti, aí você fala: 'Kiricocho'. Aí o goleiro pega — explicou Flaco.

Na sequência, o atacante confirmou que Sosa teria aprendido a superstição com ele e Giay. A brincadeira ganhou ainda mais repercussão depois que o goleiro do Palmeiras defendeu a cobrança da LDU.

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O que significa 'Kiricocho'?

A expressão está ligada ao Estudiantes, adversário do Corinthians nas quartas de final da Libertadores. A história remonta à época em que Carlos Bilardo comandava o clube argentino. Segundo a tradição, Kiricocho era um torcedor que frequentava os treinamentos do Estudiantes e ficou associado a uma suposta sequência de acontecimentos de azar.

A partir daí, o nome passou a ser utilizado como uma espécie de "amuleto ao contrário": era dito para tentar transferir o azar para o adversário. Com o passar dos anos, o termo se espalhou pelo futebol argentino e sul-americano. A utilização antes de cobranças de pênalti se tornou uma das formas mais conhecidas da superstição.

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Memphis entra na história

O "Kiricocho" voltou a ser assunto justamente em um jogo envolvendo o clube ao qual a expressão é historicamente relacionada. Antes da cobrança decisiva entre Corinthians e Estudiantes, a própria Libertadores publicou um vídeo nas redes sociais em que um jogador do clube argentino aparece falando para Memphis.

Na sequência, veio o que parecia ser o roteiro perfeito para a superstição. Memphis Depay assumiu a responsabilidade pela cobrança nos minutos finais, mas mandou a bola por cima do gol. O erro impediu o Corinthians de levar o confronto para a disputa de pênaltis e selou a eliminação do Timão da Libertadores.

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Desolado, Memphis Depay deixa o gramado após a eliminação do Corinthians
Desolado, Memphis Depay deixa o gramado após a eliminação do Corinthians (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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