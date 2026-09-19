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Atuação de Ziyech em Mirassol x Botafogo viraliza: 'Bizarro'

Jogador estreou pelo alvinegro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 19:01
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Ziyech com a camisa do Botafogo
Ziyech estava no futebol do Marrocos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Mirassol venceu o Botafogo neste sábado (19) e, após a partida, o jogador marroquino Hakim Ziyech virou assunto nas redes sociais. O atleta, com passagens por Chelsea e Ajax, fez sua estreia pelo Glorioso, porém não conseguiu fazer a diferença no placar, que, com dois gols de Eduardo, terminou em triunfo dos donos da casa.

➡️Veja gols de Mirassol x Botafogo: Eduardo faz dois contra o ex-clube

Ziyech estava no Wydad Casablanca, do Marrocos, e chegou nas últimas semanas para assinar com o Alvinegro carioca até o fim de 2028.

Veja alguns comentários:

Jogadores do Mirassol abraçados comemorando
Mirassol venceu o Botafogo em casa pelo Brasileirão (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Mirassol e Botafogo?

O duelo começou morno no Maião, com as duas equipes se estudando. A primeira boa jogada do Alvinegro saiu apenas aos 14 minutos. Danilo achou Montoro no meio, e o jovem tocou em profundidade para Arthur Cabral. Com a perna esquerda, o atacante chutou fraco, nas mãos de Walter. Dois minutos depois, apareceu a tão famosa lei do ex. Depois de boa cabeçada de Igor Formiga e defesa de Gabriel Batista, a bola sobrou no pé do lateral do Mirassol, que tocou para trás. Eduardo, ex-Botafogo, chegou finalizando e abriu o placar. O camisa 33 não comemorou em respeito à história que construiu no Alvinegro. Aos 24, Monzón perdeu a bola para Edson Carioca na saída de bola. O atacante ficou de frente para o gol, finalizou forte, mas o goleiro do Glorioso voou para salvar a equipe de Tite. Aos 36, Medina deu bela arrancada, tabelou com Danilo Pereira e teve a chance de empatar, mas chutou muito mal e a bola saiu. Nos minutos finais da primeira etapa, em nova jogada pela direita, Igor Formiga cruzou, a bola desviou em Monzón e matou a defesa do Botafogo. Eduardo, mais uma vez, apareceu na área e finalizou de primeira para ampliar o placar.

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Segundo tempo

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Tite promoveu três mudanças no Botafogo na volta do intervalo: Edenílson, Júnior Santos e Ziyech. Logo no primeiro lance com a camisa alvinegra, o marroquino recebeu dentro da área e finalizou, mas a bola foi bloqueada. Aos 9, Medina e Ziyech tabelaram, o argentino fez fila e saiu na cara do gol, mas chutou nas mãos de Walter. As mudanças surtiram efeito, e o Botafogo começou a pressionar o Mirassol, mas parou na defesa bem postada do clube paulista. Nos minutos finais, o Alvinegro apresentou sinais de cansaço, não conseguiu subir a marcação e viu o time da de Rafael Guanaes controlar a partida e assegurar a vitória.

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