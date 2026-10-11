Felipe Melo é sincero sobre polêmica em Flamengo x Fluminense: 'Mudaria'
Carrascal marcou o gol da vitória rubro-negra no clássico carioca
O ex-jogador Felipe Melo comentou as polêmicas de arbitragem no clássico entre Flamengo e Fluminense, disputado neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória rubro-negra por 1 a 0, o comentarista afirmou que Erick Pulgar deveria ter sido expulso pela entrada em Rodrigo Castillo e avaliou que a decisão poderia ter mudado o rumo da partida.
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— Eu tenho local de fala para falar quando o jogador deve ser expulso, porque eu muitas vezes fui expulso na minha carreira. Então, vocês todos sabem que eu fui expulso. Hoje, por exemplo, o Pulgar deveria ter sido expulso. Isso mudaria a história do jogo — afirmou Felipe Melo.
Ao analisar o lance envolvendo Pulgar e Castillo, Felipe Melo argumentou que a arbitragem tem sido permissiva em determinadas jogadas e defendeu maior rigor quando os atletas ultrapassam os limites permitidos em campo.
O ex-volante também usou a própria trajetória como exemplo, lembrando que recebeu cartões vermelhos em diferentes momentos da carreira.
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— Quando o atleta passa dos limites, o hábito tem passado a mão na cabeça do atleta. Eu fui um cara que fui muito expulso, mas a maioria das jogadas em que eu era viril, eu era expulso. Não passavam muita mão na minha cabeça — declarou.
Comentarista também vê pênalti em lance com Savarino
Além da entrada de Pulgar, Felipe Melo comentou outro lance polêmico do clássico, envolvendo o venezuelano Savarino. Na avaliação do ex-jogador, houve penalidade na jogada em que um atleta do Flamengo subiu sobre o jogador do Fluminense.
— Se eu sou o árbitro no campo, eu apito pênalti. Ele sobe em cima do Savarino. Para mim, é pênalti, claro — afirmou.
A arbitragem do Fla-Flu provocou reclamações do lado tricolor, que contestou a não expulsão de Pulgar e decisões envolvendo possíveis penalidades. Apesar da pressão do Fluminense, o Flamengo venceu por 1 a 0 e conquistou os três pontos na 30ª rodada do Brasileirão.
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