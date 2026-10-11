Diante de mais de 63 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro foi marcado por Jorge Carrascal, no segundo tempo.

➡️Veja os gols do clássico entre Flamengo e Fluminense

Com o resultado, o Flamengo se manteve isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos. O Fluminense, por sua vez, estacionou nos 51 e permanece momentaneamente na terceira colocação.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Flamengo e Fluminense

Com sua torcida em maioria absoluta no Maracanã, o Rubro-Negro aproveitou o embalo e chegou com perigo no primeiro minuto do jogo. Samuel Lino recebeu na entrada da área e chutou rasteiro, para defesa de Fábio. Aos 10 minutos, Carrascal girou sobre dois marcadores e serviu Paquetá. O camisa 11 ajeitou o corpo e finalizou, mas Fábio salvou o Tricolor. A primeira chegada perigosa do Fluminense contra o Flamengo foi aos 25. Arana recebeu em profundidade e cruzou para Castillo, que cabeceou nas mãos de Rossi. Cinco minutos depois, Erick Pulgar acertou um chute no joelho do atacante argentino. Os jogadores tricolores pediram a expulsão do chileno, mas Rafael Klein optou pelo amarelo. Aos 36, depois de ótimo passe de Paquetá, Pedro teve tudo para abrir o placar. Na cara do gol, o atacante da Seleção pegou muito mal e mandou para fora. No último lance da primeira etapa, Acosta deu lindo drible em Léo Pereira e tocou para Castillo. O camisa 19 invadiu a área e finalizou por cima.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Segundo tempo

O Flamengo continuou em cima do Fluminense. Logo no início, Samuel Lino recebeu em ótima condição, mas finalizou em cima do paredão tricolor. Depois de muita pressão do time de Leonardo Jardim, veio a resposta dos comandados de Marcão. Em contra-ataque, Ganso deixou de calcanhar, e Martinelli finalizou muito bem de fora da área, mas Rossi foi buscar. O jogo esquentou, o Maraca incendiou, e Carrascal fez o palco mais importante do futebol mundial explodir. Após cruzamento de Paquetá pela esquerda, o colombiano completou no segundo poste e abriu o placar para o Flamengo. Aos 30, mais polêmica. Savarino girou dentro da área e foi para o chão após contato com Alex Sandro. O árbitro mandou seguir. O Tricolor subiu as linhas, colocou titulares como Ganso, Hulk e Savarino, mas quase chegou ao empate pelos pés de um 'moleque' de Xerém nos acréscimos. Wesley Natã fez bela jogada, cruzou, e Serna teve a chance de empatar, mas Rossi salvou.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Depois de uma tabela do Flamengo no meio de campo, Pulgar toca para Paquetá, que cruza na área e acha Carrascal sozinho na segunda trave, e o colombiano marca o gol da vitória do Rubro-Negro.

Deu aula 👍

Carrascal foi uma das referências do Rubro-Negro na partida; além do gol marcado, o colombiano foi peça fundamental no setor criativo do Flamengo.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

Em um jogo com as ações mais dominadas pelo Flamengo, Canobbio foi um dos jogadores com mais participações pelo lado Tricolor, mas o Uruguaio não teve sucesso nas suas investidas ao longo da partida.

Ei, juíz!

Na primeira etapa, após uma dividida, Pulgar acerta o joelho de Castillo, que fica caído no chão. Os jogadores do Fluminense pediram cartão vermelho no lance, mas o volante chileno recebeu apenas amarelo.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Gols: Carrascal (65')

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Saúl (FLA), Freitas (FLA), Canobbio (FLU), Lucho Acosta (FLU), Ignácio (FLU), Arana (FLU)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Freitas) e Lucas Paquetá (Plata); Carrascal (Danilo), Samuel Lino (De la Cruz) e Pedro (Bruno Henrique).

continua após a publicidade

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Wesley Natã), Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Savarino), Soteldo (Serna) e Castillo (Hulk).