Sorteio da Europa League define Milan x Benfica e mais; confira Competição terá fase de liga a partir do próximo mês

*EM ATUALIZAÇÃO

A Uefa definiu nesta sexta-feira (28) os confrontos da fase de liga da Europa League. E o sorteio realizado em Mônaco definiu alguns confrontos entre equipes tradicionais do continente, incluindo um Milan x Benfica, Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha e Juventus x Real Sociedad.

Confira todos os confrontos da fase de liga

⚽Bayer Leverkusen: Olympique de Marselha, Lyon, Salzburg, GNK Dinamo, Celje, Lech Pozna, Besiktas e OFI Crete

⚽Benfica: AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Omonia Nicosia, OFI Crete e N.E.C.

⚽Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia Nicosia, Celta de Vigo, N.E.C. e Hapoel Be'er Sheva

⚽Milan: Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia e Levski Sofia

⚽Lyon: Leverkusen, Real Sociedad, Union SG, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom e Hoffenheim

⚽AZ Alkmaar: Juventus, Benfica, GNK Dinamo, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Be'er Sheva e Ararat-Armenia

⚽Olympiacos: Milan, Olympique de Marselha, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim e Torreense

⚽Real Sociedad: Lyon, Juventus, Viktoria Plzeň, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense e Levski Sofia

⚽Olympique de Marselha: Olympiacos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta de Vigo, Sturm Graz, Levski Sofia e Besiktas

⚽Ferencváros: Juventus, Milan, Viktoria Plzen, Celtic, Celje, Lech Poznań, Torreense e Hoffenheim

⚽Viktoria Plzen: Benfica, Real Sociedad, Union SG, Ferencváros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski Sofia e Lillestrom

⚽Union SG: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznań, Celta de Vigo, Hapoel Be'er Sheva e Besiktas

⚽GNK Dinamo: Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm Graz, Sunderland, N.E.C. e Hapoel Be'er Sheva

⚽Salzburg: Milan, Leverkusen, Sparta Praga, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia e Levski Sofia

⚽Celtic: Olympique de Marselha, Benfica, Ferencváros, Union SG, Celta de Vigo, Omonia Nicosia, Besiktas e Torreense

⚽Sparta Praga: AZ Alkmaar, Olympiacos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrom e Ararat-Armenia

⚽Rennes: Olympiacos, Juventus, GNK Dinamo, Sparta Praga, Omonia Nicosia, Sturm Graz, OFI Crete e N.E.C.

⚽Sturm Graz: Olympique de Marselha, AZ Alkmaar, Rennes, GNK Dinamo, Celje, Bournemouth, OFI Crete e Hoffenheim

⚽Lech Poznan: Leverkusen, Benfica, Ferencváros, Union SG, Sunderland, Crystal Palace, Torreense e OFI Crete

⚽Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta Praga, Salzburg, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim e Besiktas

⚽Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta Praga, Sturm Graz, Celta de Vigo, Hapoel Be'er Sheva e Lillestrom

⚽Sunderland: AZ Alkmaar, Milan, GNK Dinamo, Anderlecht, Jagiellonia, Lech Poznan, Levski Sofia e Torreense

⚽Celje: Olympiacos, Leverkusen, Salzburg, Ferencváros, Omonia Nicosia, Sturm Graz, N.E.C. e Ararat-Armenia

⚽Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzeň, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia e Levski Sofia

⚽Omonia Nicosia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta de Vigo, Celje, Besiktas e N.E.C.

⚽Celta de Vigo: Juventus, Olympique de Marselha, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia Nicosia, Lillestrøm e Hapoel Be'er Sheva

⚽Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencváros, Anderlecht, Sturm Graz, Crystal Palace, Beşiktaş e OFI Crete

⚽Besiktas: Olympique de Marselha, Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia Nicosia, Hapoel Be'er Sheva e Hoffenheim

⚽Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech Poznań, Ararat-Armenia e Lillestrom

⚽Hapoel Be'er Sheva: Juventus, AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Union SG, Celta de Vigo, Bournemouth, OFI Crete e Beşiktaş

⚽N.E.C.: Benfica, Juventus, Rennes, GNK Dinamo, Omonia Nicosia, Celje, Levski Sofia e Ararat-Armenia

⚽OFI Crete: Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznań, Sturm Graz, Hoffenheim e Hapoel Be'er Sheva

⚽Lillestrom: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzeň, Sparta Praha, Bournemouth, Celta de Vigo, Torreense e Levski Sofia

⚽Levski Sofia: Milan, Olympique de Marselha, Salzburg, Viktoria Plzen, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrom e N.E.C.

⚽Ararat-Armenia: AZ Alkmaar, Milan, Sparta Praha, Salzburg, Celje, Jagiellonia, N.E.C. e Torreense

Regulamento da Europa League 2026/27

Com a decisão da Uefa de unificar os formatos das competições do continente, a Europa League passou a ter regulamento similar ao da Champions League. Assim, o torneio de clubes terá nos próximos meses a disputa da fase de liga, em que cada um dos 36 participantes fará oito partidas contra adversários diferentes. Dessas, quatro são como mandantes, e quatro como visitantes. A primeira parte da Europa League começará em setembro e irá se estender até janeiro.

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A fase de Liga é disputada em formato de pontos corridos, e os oito primeiros colocados da tabela geral avançam de forma direta às oitavas de final. Já as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um play-off de ida e volta para definir os outros oito classificados para as oitavas.

As oitavas, as quartas e as semifinais da Europa League serão em jogos de ida e volta. A decisão, como acontece tradicionalmente, será em partida única. A final da edição 2026/27 será em Frankfurt, na Alemanha.

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Critérios de desempate

Durante a fase de liga, os critérios de desempate previstos no regulamento da Europa League são, em sequência, os seguintes:

Saldo de gols; Número de gols marcados; Número de gols marcados fora de casa; Número de vitórias; Número de vitórias fora de casa; Maior número de pontos obtidos coletivamente pelos adversários; Maior saldo de gols obtido coletivamente pelos adversários; Número de gols marcados coletivamente pelos adversários; Cartões amarelos e vermelhos; Coeficiente do clube mais elevado.

A partir das oitavas de final, o regulamento prevê prorrogação de 30 minutos e posterior cobrança de pênaltis em caso de igualdade nos confrontos.