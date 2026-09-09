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Vasco anuncia contratação de Lescano, quinto reforço da janela

Acerto gira em torno de R$ 36 milhões

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 09:36
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Lescano é anunciado pelo Vasco
Lescano é anunciado pelo Vasco (Foto: Divulgação)

O Vasco acertou a contratação do meio-campista Alan Hernán Lescano, do Argentinos Juniors, quinta aposta da janela para reforçar o elenco. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na sexta-feira (4) e foi recebido por alguns torcedores no Aeroporto Internacional do Galeão. A negociação com o Argentinos Juniors gira em torno de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual.

– Muito feliz por chegar ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Sei que é um grande clube, com uma linda torcida. Espero ser muito feliz com essa camisa – disse o jogador.

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O novo camisa 22 do Vasco assinou vínculo até dezembro de 2029. A chegada do meia faz parte do planejamento da diretoria para fortalecer o elenco comandado pelo técnico Pedro Emanuel, vivo em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil (semifinal) e Sul-Americana (quartas de final).

Natural de San Carlos de Bolívar, na Argentina, Lescano iniciou a carreira profissional no Gimnasia La Plata. O jogador permaneceu no clube até julho de 2023, quando se transferiu para o Argentinos Juniors, onde atuou por três temporadas.

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Lescano é anunciado pelo Vasco
Lescano é anunciado pelo Vasco (Foto: Divulgação)

Como Lescano se encaixa no Vasco?

Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

O próprio jogador, em sua chegada ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e que gosta de fazer o time jogar.

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— Um volante que é mais criativo, que é mais de jogar e fazer jogar. E vamos tratar de dar o melhor — destacou o meio-campista.

A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

Nesse cenário, Lescano aparece como um jogador capaz de exercer a função de terceiro homem do meio-campo. Uma possível formação teria Santiago Sosa, Thiago Mendes e o argentino no setor.

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