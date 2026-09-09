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Richarlison é Vasco? Relembre a relação do jogador com o Cruz-Maltino

Atacante do Tottenham voltou a ser alvo do Cruz-Maltino nesta reta final da janela

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 05:28
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Richarlison com camisa na concentração da Seleção Olímpica do Brasil
Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil (Foto: Reprodução)

A relação de Richarlison com o Vasco está longe de ser novidade. Enquanto o Cruz-Maltino trabalha nos bastidores para viabilizar a contratação do atacante do Tottenham nesta reta final da janela, o torcedor vascaíno tem motivos de sobra para lembrar que a ligação do jogador com o clube vem de longa data e já foi exposta em diversas oportunidades.

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Ao longo dos últimos anos, Richarlison deu diversas demonstrações públicas de carinho pelo Vasco. Seja nas redes sociais, em entrevistas ou até mesmo por meio de histórias contadas por seu pai, o atacante já deixou claro que o Gigante da Colina faz parte de sua vida e de seus familiares.

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Nome em homenagem a jogador do Vasco

Tudo começou ainda antes de Richarlison nascer. Em entrevista ao G1 durante a Copa do Mundo de 2022, Antônio Andrade, pai do atacante, revelou que o próprio nome do filho teve inspiração em um jogador que defendia o Vasco na década de 1990. Segundo ele, o atleta Richardson Oliveira, que atuou pelo Cruz-Maltino em 1995 e 1996, foi a referência para a escolha do nome.

- Eu ouvia no rádio o nome e acompanhava muito os jogos, assistia, porque eu sou torcedor do Vasco. Eu também jogava no amador, na roça mesmo. Aí tinha um jogador com nome de Richardson que jogava lá em 95/96. Aí em 97 quando meu filho nasceu eu só mudei um D por L - contou Antônio.

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