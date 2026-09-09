A relação de Richarlison com o Vasco está longe de ser novidade. Enquanto o Cruz-Maltino trabalha nos bastidores para viabilizar a contratação do atacante do Tottenham nesta reta final da janela, o torcedor vascaíno tem motivos de sobra para lembrar que a ligação do jogador com o clube vem de longa data e já foi exposta em diversas oportunidades.

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Ao longo dos últimos anos, Richarlison deu diversas demonstrações públicas de carinho pelo Vasco. Seja nas redes sociais, em entrevistas ou até mesmo por meio de histórias contadas por seu pai, o atacante já deixou claro que o Gigante da Colina faz parte de sua vida e de seus familiares.

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Nome em homenagem a jogador do Vasco

Tudo começou ainda antes de Richarlison nascer. Em entrevista ao G1 durante a Copa do Mundo de 2022, Antônio Andrade, pai do atacante, revelou que o próprio nome do filho teve inspiração em um jogador que defendia o Vasco na década de 1990. Segundo ele, o atleta Richardson Oliveira, que atuou pelo Cruz-Maltino em 1995 e 1996, foi a referência para a escolha do nome.