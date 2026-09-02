O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para o confronto de volta, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na noite desta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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Após não participar da partida de ida, no Nubank Parque, contra o Palmeiras, Neymar está escalado entre os titulares. O camisa 10, que atuou os 90 minutos na última partida do Peixe, no último domingo (30), na vitória contra o Corinthians, disputará o seu quinto clássico desde que retornou ao Santos.

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Além do camisa 10, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Gabigol também começam jogando. O artilheiro do Peixe retoma o posto na equipe titular após ter começado no banco de reservas por opção técnica na derrota na última quarta-feira (26).

Em relação à formação utilizada no final de semana, Cuca manteve a linha defensiva e o ataque. No meio de campo, Gustavo Henrique foi sacado, devido a um incômodo sentido na última partida do Peixe, e deu lugar a Oliva.

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Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

Escalação do Santos contra o Palmeiras - (Foto: divulgação / Santos FC)

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS

COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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