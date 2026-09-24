O Flamengo chegou à Data Fifa na liderança do Brasileirão, com 60 pontos, três a mais que o Palmeiras. A diferença representa uma mudança significativa em uma disputa que, há algumas rodadas, tinha o time paulista na frente e o Rubro-Negro correndo atrás. O ponto de partida para entender essa virada está justamente no confronto direto entre as equipes no Maracanã.

Na 17ª rodada, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 e abriu quatro pontos de vantagem na liderança: 38 a 34. A partir daquele momento, porém, os dois candidatos ao título seguiram caminhos diferentes. Nas 11 rodadas seguintes, o Flamengo conquistou 26 pontos, enquanto o Palmeiras somou 19. A diferença de sete pontos nesse recorte foi suficiente para transformar a desvantagem em liderança.

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Partida entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã (Foto: Jotta Silva/Photo Premium/Folhapress)

O dado mais importante está no aproveitamento. O Flamengo venceu oito dos 11 jogos disputados depois daquela derrota, empatou dois e perdeu apenas um. O aproveitamento foi de 78,8% nesse período, considerando somente as partidas posteriores ao confronto. O Palmeiras, por outro lado, teve cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 57,6% de aproveitamento.

Flamengo pelo Brasileirão

Desde a derrota vs Palmeiras no 1º turno 12 jogos 8V | 2E | 2D 72% de aproveitamento 25 gols marcados 10 gols sofridos

Palmeiras no Brasileirão

Desde a vitória vs Flamengo no 1º turno 12 jogos 6V | 4E | 2D 61% de aproveitamento 21 gols marcados 8 gols sofridos

A diferença, portanto, não foi construída apenas por grandes sequências invictas. O Flamengo também perdeu uma partida, contra o Cruzeiro, e empatou com São Paulo e Internacional. O Palmeiras, porém, deixou mais pontos pelo caminho, principalmente pelos quatro empates diante de Internacional, Mirassol, Botafogo e Grêmio.

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A distância começou a diminuir

Depois da 17ª rodada, o Flamengo reagiu imediatamente. Venceu Coritiba e Chapecoense nas duas rodadas seguintes, enquanto o Palmeiras também ganhou os seus compromissos. Por isso, a distância permaneceu em quatro pontos.

Na 20ª rodada, porém, o Flamengo empatou com o São Paulo, e o Palmeiras perdeu para o Atlético-MG. A diferença caiu para três pontos.

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Na rodada seguinte, o Palmeiras voltou a vencer, enquanto o Flamengo empatou com o Internacional. A vantagem paulista subiu novamente para cinco pontos, a maior distância registrada entre os dois durante esse recorte após a 17ª rodada.

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A resposta rubro-negra veio na sequência. O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 na 22ª rodada, enquanto o Palmeiras ficou no empate sem gols com o Internacional. A diferença caiu para três pontos.

Na rodada seguinte, aconteceu a primeira grande mudança da disputa. O Flamengo goleou o Mirassol por 5 a 1, enquanto o Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Fluminense. Pela primeira vez desde o confronto direto, os dois chegaram ao mesmo número de pontos: 48.

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Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O empate na pontuação, no entanto, durou apenas uma rodada. O Palmeiras venceu o Vasco por 4 a 1, enquanto o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro. A equipe paulista voltou a abrir três pontos. Foi a última vez que o Palmeiras aumentou sua vantagem.

O Flamengo passou a pontuar mais

A partir da 25ª rodada, a diferença começou novamente a cair. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, enquanto o Palmeiras empatou com o Mirassol. A distância passou de três para apenas um ponto.

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Na rodada seguinte, veio a ultrapassagem. O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, e o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Botafogo. O Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança, com um ponto de vantagem. Depois disso, o Flamengo não voltou a perder a primeira colocação.

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Na 27ª rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1 e manteve a vantagem mínima, enquanto o Palmeiras bateu o São Paulo por 2 a 0. Na rodada seguinte, porém, o cenário voltou a mudar: o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, e o Palmeiras empatou sem gols com o Grêmio.

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Resultado: 60 pontos para o Flamengo e 57 para o Palmeiras.

A diferença foi construída pela regularidade

Os números do recorte explicam a mudança na tabela. Desde a derrota para o Palmeiras, o Flamengo marcou 25 gols e sofreu dez nas 11 rodadas seguintes. O saldo foi de +15.

O Palmeiras marcou 18 gols e sofreu oito, com saldo de +10. Ou seja, embora tenha apresentado uma defesa ligeiramente mais eficiente no período, o time paulista marcou sete gols a menos que o Flamengo.

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A principal diferença, entretanto, apareceu nos resultados. O Flamengo teve oito vitórias em 11 jogos, enquanto o Palmeiras ganhou cinco. Os dois perderam apenas uma vez depois da 17ª rodada? Não: considerando somente as 11 partidas posteriores ao confronto, o Flamengo perdeu uma, para o Cruzeiro, enquanto o Palmeiras perdeu duas, para Atlético-MG e Fluminense.

O Rubro-Negro também empatou menos: duas vezes, contra quatro do Palmeiras.

Essa combinação explica a ultrapassagem. Não foi necessário que o Flamengo vencesse todos os jogos. Foi necessário perder menos pontos ao longo de uma sequência suficientemente longa.

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Leonardo Jardim comemora vitória contra o Corinthians (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O mapa da virada

A evolução da diferença entre os dois líderes mostra o movimento da disputa:

17ª rodada: Palmeiras 38 x 34 Flamengo — vantagem de quatro pontos; 20ª rodada: Palmeiras 44 x 41 Flamengo — vantagem de três; 21ª rodada: Palmeiras 47 x 42 Flamengo — vantagem sobe para cinco; 22ª rodada: Palmeiras 48 x 45 Flamengo — vantagem cai para três; 23ª rodada: 48 x 48 — empate na pontuação; 24ª rodada: Palmeiras 51 x 48 Flamengo — vantagem volta a três; 25ª rodada: Palmeiras 52 x 51 Flamengo — diferença cai para um; 26ª rodada: Flamengo 54 x 53 Palmeiras — Rubro-Negro assume a liderança; 27ª rodada: Flamengo 57 x 56 Palmeiras — vantagem de um; 28ª rodada: Flamengo 60 x 57 Palmeiras — vantagem chega a três.

O desenho mostra que a liderança não mudou de uma vez. Houve uma disputa de aproximação, empate, nova distância e, finalmente, ultrapassagem. O Flamengo precisou responder duas vezes a momentos em que o Palmeiras voltou a abrir vantagem.

Flamengo chega à Data Fifa com gordura

O cenário atual é diferente daquele encontrado após o confronto direto no Maracanã. O Palmeiras chegou a ter cinco pontos de vantagem sobre o Flamengo na 21ª rodada. Sete rodadas depois, o cenário se inverteu: o Rubro-Negro tem três pontos de frente.

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