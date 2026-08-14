Palmeiras ganha reforços na defesa antes de semana decisiva Alviverde sofreu sete gols desde o retorno do calendário nacional e somou apenas três "balizas zero" em sete compromissos

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O Palmeiras terá os seis zagueiros do elenco à disposição para os próximos compromissos contra Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e Cerro Porteño, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

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O capitão Gustavo Gómez se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e foi relacionado por Abel Ferreira para o banco de reservas no empate por 1 a 1 com os paraguaios, na última quarta-feira (12). Ainda sem condições físicas para atuar durante os 90 minutos, o zagueiro entrou aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras ainda vencia a partida. Considerando os acréscimos, permaneceu em campo por cerca de dez minutos no Nubank Parque.

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A avaliação interna é de que Gómez ainda precise de alguns dias para recuperar a forma física ideal. Segundo apuração do Lance!, porém, o defensor estará em condições de atuar sem restrições no jogo de volta contra o Cerro Porteño, confronto decisivo para as pretensões do clube na temporada.

Bruno Fuchs, por sua vez, foi liberado para retomar as atividades após se recuperar de uma cirurgia no apêndice e reforça o setor defensivo, que sofreu com desfalques nas últimas semanas. A escassez de opções levou Abel Ferreira a utilizar Emiliano Martínez improvisado em diversas oportunidades, especialmente na formação com três zagueiros.

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Ao comentar as dificuldades recentes da equipe, Abel Ferreira assumiu a responsabilidade por encontrar soluções. Ao mesmo tempo, o treinador manteve a calma diante do resultado adverso no jogo de ida da Libertadores e reforçou a importância do trabalho de longo prazo no Palmeiras e dos processos em andamento no clube.

- Nós, como equipe, temos que encontrar soluções, como hoje, que não vencemos porque a eficácia não foi boa pelas oportunidades. Não foi dia, mas ele vai sair na hora certa. Calma aos jogadores, à torcida, temos mais 90 minutos no nosso adversário para atingir o objetivo que queremos - detalhou o técnico Abel Ferreira.

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Baliza zero - mantra de Abel Ferreira

Em diversas oportunidades, Abel Ferreira destacou a importância de priorizar o aspecto defensivo da equipe em busca de maior equilíbrio em campo e melhores resultados. A expressão "baliza zero", repetida em entrevistas, discursos e coletivas, tornou-se um dos mantras do treinador desde que assumiu o comando do Palmeiras.

No recorte mais recente, porém, o discurso não tem se refletido em campo. Desde o retorno do futebol nacional após a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras disputou sete partidas e sofreu gols em quatro delas.

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Com todos os jogadores do setor defensivo à disposição, Abel Ferreira terá a missão de recuperar a solidez da equipe e voltar a construir uma sequência sem sofrer gols. O desempenho defensivo será fundamental no jogo de volta contra o Cerro Porteño, já que o Palmeiras precisa de uma vitória, independentemente do placar, para avançar às quartas de final e manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

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Zagueiros do elenco do Palmeiras

Gustavo Gómez

Murilo

Alexander Barboza

Bruno Fuchs

Benedetti

Koné

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