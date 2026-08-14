Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Palmeiras ganha reforços na defesa antes de semana decisiva

Alviverde sofreu sete gols desde o retorno do calendário nacional e somou apenas três "balizas zero" em sete compromissos

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/08/2026 05:12
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

O Palmeiras terá os seis zagueiros do elenco à disposição para os próximos compromissos contra Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e Cerro Porteño, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

+ Palmeiras vê expulsão injusta de Andreas Pereira na Libertadores e acionará Conmebol

O capitão Gustavo Gómez se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e foi relacionado por Abel Ferreira para o banco de reservas no empate por 1 a 1 com os paraguaios, na última quarta-feira (12). Ainda sem condições físicas para atuar durante os 90 minutos, o zagueiro entrou aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras ainda vencia a partida. Considerando os acréscimos, permaneceu em campo por cerca de dez minutos no Nubank Parque.

continua após a publicidade

A avaliação interna é de que Gómez ainda precise de alguns dias para recuperar a forma física ideal. Segundo apuração do Lance!, porém, o defensor estará em condições de atuar sem restrições no jogo de volta contra o Cerro Porteño, confronto decisivo para as pretensões do clube na temporada.

Bruno Fuchs, por sua vez, foi liberado para retomar as atividades após se recuperar de uma cirurgia no apêndice e reforça o setor defensivo, que sofreu com desfalques nas últimas semanas. A escassez de opções levou Abel Ferreira a utilizar Emiliano Martínez improvisado em diversas oportunidades, especialmente na formação com três zagueiros.

continua após a publicidade

Ao comentar as dificuldades recentes da equipe, Abel Ferreira assumiu a responsabilidade por encontrar soluções. Ao mesmo tempo, o treinador manteve a calma diante do resultado adverso no jogo de ida da Libertadores e reforçou a importância do trabalho de longo prazo no Palmeiras e dos processos em andamento no clube.

- Nós, como equipe, temos que encontrar soluções, como hoje, que não vencemos porque a eficácia não foi boa pelas oportunidades. Não foi dia, mas ele vai sair na hora certa. Calma aos jogadores, à torcida, temos mais 90 minutos no nosso adversário para atingir o objetivo que queremos - detalhou o técnico Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Baliza zero - mantra de Abel Ferreira

Em diversas oportunidades, Abel Ferreira destacou a importância de priorizar o aspecto defensivo da equipe em busca de maior equilíbrio em campo e melhores resultados. A expressão "baliza zero", repetida em entrevistas, discursos e coletivas, tornou-se um dos mantras do treinador desde que assumiu o comando do Palmeiras.

No recorte mais recente, porém, o discurso não tem se refletido em campo. Desde o retorno do futebol nacional após a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras disputou sete partidas e sofreu gols em quatro delas.

continua após a publicidade

Com todos os jogadores do setor defensivo à disposição, Abel Ferreira terá a missão de recuperar a solidez da equipe e voltar a construir uma sequência sem sofrer gols. O desempenho defensivo será fundamental no jogo de volta contra o Cerro Porteño, já que o Palmeiras precisa de uma vitória, independentemente do placar, para avançar às quartas de final e manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores.

Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

+ Palmeiras tem noite amarga e leva decisão da vaga na Libertadores para o Paraguai

Zagueiros do elenco do Palmeiras

  • Gustavo Gómez
  • Murilo
  • Alexander Barboza
  • Bruno Fuchs
  • Benedetti
  • Koné

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Andreas Pereira

Palmeiras

Palmeiras vê expulsão injusta de Andreas e acionará Conmebol

Há 13 horas
Ariel Holan orienta jogadores do Cerro Porteño no jogo contra o Palmeiras

Futebol Internacional

Técnico do Cerro Porteño faz apelo à torcida na volta contra o Palmeiras

Há 18 horas
Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras

Flaco sai em defesa de Carlos Miguel após falha do goleiro em Palmeiras x Cerro Porteño

Há 19 horas
Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Futebol Internacional

Resultado do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño é repercutido na Espanha: 'Punição'

Há 20 horas
Facincani, jornalista, durante vídeo no seu canal

Fora de Campo

Facincani critica Abel Ferreira após empate do Palmeiras: 'Chacota'

Há 22 horas
Carlos Miguel durante Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras

Palmeiras tem noite amarga e leva decisão da vaga na Libertadores para o Paraguai

Há 23 horas
Mais LANCE!
PVC criticou durante transmissão Carlos Miguel em Palmeiras e Cerro Porteño

PVC critica titular em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não consegue'

Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores

Flaco López abre o jogo e revela futuro no Palmeiras: 'Tomei a minha decisão'

Denílson criticou a postura de Abel Ferreira após empate do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

Abel Ferreira defende futebol após empate do Palmeiras e pede união: 'Belíssimo jogo'

Carlos Miguel durante Palmeiras x Cerro Porteño

Vídeo: Carlos Miguel mostra otimismo após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Pode ficar tranquilo'

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Abel Ferreira recebe recado após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Acaba'

Marlon Freitas em Palmeiras x Cerro Porteño

Marlon Freitas lamenta empate do Palmeiras, mas acredita na classificação: 'Corrigir os erros'

Flaco López, atacante do Palmeiras

Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras no empate com o Cerro Porteño

Carlos Miguel falha em gol de empate do Cerro Porteño na partida contra o Palmeiras na Libertadores

Carlos Miguel vira assunto em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não é normal'

Flaco lópez - Palmeiras

Flaco marca, mas Palmeiras cede empate nos acréscimos para o Cerro na Libertadores

Andreas Pereira

Expulsão de Andreas Pereira em Palmeiras x Cerro Porteño chama atenção

Flaco López, atacante do Palmeiras

Veja gols em Palmeiras x Cerro Porteño: Flaco López e Carlos Miguel marcam

Jhon Arias em ação durante Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores

Gol perdido por Arias em Palmeiras x Cerro Porteño repercute: 'Não dá'

Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores

Falha de jogador em Palmeiras x Cerro Porteño revolta: 'Jogar sério'