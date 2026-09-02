Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após Bap comemorar venda, Flamengo é surpreendido com retorno de Plata

Atacante foi reprovado nos exames do Dínamo de Moscou e terá de retornar ao Rubro-Negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 09:39
Favorite o Lance! no Google

O Flamengo foi pego de surpresa com o cancelamento da venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante, que havia sido liberado pelo clube para viajar ao país e concluir a transferência, foi reprovado nos exames médicos e agora terá de retornar ao Rio de Janeiro para se reapresentar ao Rubro-Negro.

Segundo informações publicadas pelo Ge, a reviravolta acontece um dia após o presidente Bap comemorar internamente a negociação. Durante uma reunião do Conselho de Administração do Flamengo, que contou com mais de 60 participantes, entre conselheiros presentes na sede da Gávea e outros de forma online, o dirigente celebrou a saída de Plata. Ao comentar o negócio, Bap chegou a fazer uma declaração sobre o comportamento de Plata fora dos gramados.

continua após a publicidade

"Estou muito feliz com a venda do Plata porque agora não precisamos mais ficar andando na noite do Rio de Janeiro para poder descobrir o que nem o quanto ele está bebendo"

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em março deste ano, o atacante chegou a ser cortado da relação para o jogo contra o Corinthians, em decorrência de casos de indisciplina. Na ocasião, o técnico Leonardo Jardim fez uma cobrança pública ao jogador.

"O Plata é um jogador que está tendo dificuldades de integração. Neste momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados"

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Plata é reprovado em exames e retorna ao Flamengo

Liberado pelo Flamengo, Plata desembarcou em Moscou no último domingo (30), sendo recebido com festa pelo Dínamo. No aeroporto, o atacante ganhou comidas e roupas típicas do país enquanto aguardava a conclusão dos últimos procedimentos para a transferência.

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Foto: Reprodução/ X/@fcdynamo)

No entanto, após a realização dos exames médicos, o clube russo decidiu não concretizar a contratação. Na manhã desta quarta-feira (2), o Dínamo confirmou oficialmente que desistiu da contratação de Plata e também de Matheus Martins, atacante do Botafogo, que havia viajado para a Rússia nas mesmas condições.

continua após a publicidade

"O Dínamo tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo do clube: não realizar as transferências desses jogadores. Dentro dos acordos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornam ao Brasil para se reapresentarem às suas respectivas equipes."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Futebol Internacional

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Há 13 minutos
Pulgar e José Boto no anúncio da renovação do chileno (Foto: Reprodução/Flamengo)

Flamengo

Flamengo anuncia renovação de Erick Pulgar e amplia vínculo até 2029

Há 14 minutos
Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Futebol Feminino

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Há 56 minutos
Léo Pereira na marcação do jogador do Mirassol no Maião

Futebol Nacional

Flamengo pode tirar o Vasco do Z-4 nesta quarta-feira; entenda

Há 3 horas
Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão

Flamengo

Flamengo recebe o Mirassol com lição para não desperdiçar tropeço do Palmeiras

Há 3 horas
Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Flamengo

Flamengo se movimenta nos bastidores e avalia medidas após exposição de Plata

Há 10 horas
Mais LANCE!
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Flamengo acusa Dínamo de 'amador e irresponsável' no caso Gonzalo Plata

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Plata comemorando com a camisa do Flamengo

Plata dá risada em publicação após ser reprovado em exames e voltar ao Flamengo

Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Reprovação de Gonzalo Plata atrapalha planos do Flamengo e cria impacto financeiro

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Com retorno de Plata, Flamengo ultrapassa limite de estrangeiros no Brasileirão

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Gonzalo Plata é reprovado em exames médicos na Rússia e retorna ao Flamengo

Anthony Valencia e Joaquín Freitas durante treino do Flamengo

Reforços treinam, passam por trote e aguardam liberação para estrear pelo Flamengo

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Mirassol

Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Josmar em Flamengo x Botafogo

Pai de Josmar celebra primeira vez do filho entre relacionados do Flamengo e projeta hexa

Anthony Valencia pela seleção do Equador

Anthony Valencia: lesões ligam alerta, mas números do equatoriano animam o Flamengo

Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)

Flamengo comete gafe em anúncio de Joaquín Freitas

Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Flamengo anuncia vencedor do concurso Manto da Nação