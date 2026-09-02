O Flamengo foi pego de surpresa com o cancelamento da venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante, que havia sido liberado pelo clube para viajar ao país e concluir a transferência, foi reprovado nos exames médicos e agora terá de retornar ao Rio de Janeiro para se reapresentar ao Rubro-Negro.

Segundo informações publicadas pelo Ge, a reviravolta acontece um dia após o presidente Bap comemorar internamente a negociação. Durante uma reunião do Conselho de Administração do Flamengo, que contou com mais de 60 participantes, entre conselheiros presentes na sede da Gávea e outros de forma online, o dirigente celebrou a saída de Plata. Ao comentar o negócio, Bap chegou a fazer uma declaração sobre o comportamento de Plata fora dos gramados.

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"Estou muito feliz com a venda do Plata porque agora não precisamos mais ficar andando na noite do Rio de Janeiro para poder descobrir o que nem o quanto ele está bebendo"

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Em março deste ano, o atacante chegou a ser cortado da relação para o jogo contra o Corinthians, em decorrência de casos de indisciplina. Na ocasião, o técnico Leonardo Jardim fez uma cobrança pública ao jogador.

"O Plata é um jogador que está tendo dificuldades de integração. Neste momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados"

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Plata é reprovado em exames e retorna ao Flamengo

Liberado pelo Flamengo, Plata desembarcou em Moscou no último domingo (30), sendo recebido com festa pelo Dínamo. No aeroporto, o atacante ganhou comidas e roupas típicas do país enquanto aguardava a conclusão dos últimos procedimentos para a transferência.

Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Foto: Reprodução/ X/@fcdynamo)

No entanto, após a realização dos exames médicos, o clube russo decidiu não concretizar a contratação. Na manhã desta quarta-feira (2), o Dínamo confirmou oficialmente que desistiu da contratação de Plata e também de Matheus Martins, atacante do Botafogo, que havia viajado para a Rússia nas mesmas condições.

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"O Dínamo tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo do clube: não realizar as transferências desses jogadores. Dentro dos acordos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornam ao Brasil para se reapresentarem às suas respectivas equipes."

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