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Fala de Pedrinho sobre Bap movimenta torcedores de Flamengo e Vasco

Presidentes colecionam atritos nos últimos meses

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:59
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Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O presidente Pedrinho, do Vasco, voltou a atacar Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Flamengo. Em uma nova declaração, feita nesta quarta-feira (19), o ex-jogador subiu o tom ao rebater as recentes manifestações do flamenguista sobre o processo de venda da SAF do Cruz-Maltino.

➡️ Escalação do Flamengo: Jardim deve promover mudança importante para enfrentar o Cruzeiro

O clube rubro-negro move uma ação na Justiça contra o negócio entre o Vasco e o empresário Marcos Lamachia. O cenário tem acumulado uma série de atritos entre a diretoria de ambos os clubes, tendo Pedrinho e Bap como personagens principais.

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➡️ Pedrinho sobre empréstimo do Vasco: 'Não posso fazer contratações?'

A nova declaração do presidente do Vasco subiu o tom da discurssão. Pedrinho chegou a chamar Bap de "mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita". O fato gerou debate entre os torcedores dos clubes nas redes sociais. Veja abaixo:

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista sorri com terno preto e gravata vermelha
Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo (Foto: Marina Sá/Flamengo)

O que disse Pedrinho, presidente do Vasco?

O novo ataque do presidente do Vasco aconteceu durante o embarque da delegação para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Olimpia, pela Copa Sul-Americana. Ao disparar contra Bap, Pedrinho fez questão de separar o Flamengo do mandatário.

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— Primeiro, eu vou falar da pessoa. Estou falando zero da instituição. Estou falando do BAP na sua essência: mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita — afirmou.

O presidente do Vasco questionou o argumento de BAP de que suas críticas aos processos envolvendo o clube seriam feitas em defesa da autonomia e da legalidade do Campeonato Brasileiro. Pedrinho citou a disputa pela divisão das cotas da Libra para contestar a postura do dirigente.

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— Por que ele usa a frase de que o que ele está fazendo é "pelo bem do Campeonato Brasileiro"? Que é para o Campeonato Brasileiro ter autonomia, um processo legal? Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa. Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa — como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra —, ele é o primeiro a sentar na cadeira e falar que está brigando pelo direito do Flamengo — disse.

Pedrinho também acusou BAP de perseguir a instituição Vasco e afirmou que o presidente do Flamengo não deveria interferir nos assuntos relacionados à venda da SAF cruz-maltina.

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— Então ele é um hipócrita. É uma perseguição à nossa instituição, está muito claro. E eu não devo satisfação nenhuma a ele. Nenhuma satisfação! Ele que seja responsável e vá cuidar do clube dele — concluiu.

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