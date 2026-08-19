Fala de Pedrinho sobre Bap movimenta torcedores de Flamengo e Vasco Presidentes colecionam atritos nos últimos meses

O presidente Pedrinho, do Vasco, voltou a atacar Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Flamengo. Em uma nova declaração, feita nesta quarta-feira (19), o ex-jogador subiu o tom ao rebater as recentes manifestações do flamenguista sobre o processo de venda da SAF do Cruz-Maltino.

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O clube rubro-negro move uma ação na Justiça contra o negócio entre o Vasco e o empresário Marcos Lamachia. O cenário tem acumulado uma série de atritos entre a diretoria de ambos os clubes, tendo Pedrinho e Bap como personagens principais.

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A nova declaração do presidente do Vasco subiu o tom da discurssão. Pedrinho chegou a chamar Bap de "mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita". O fato gerou debate entre os torcedores dos clubes nas redes sociais. Veja abaixo:

Tudo é medo do vasco , os cara tão igual aqueles invejosos que sabe que o potencial do irmão é maior que o dele e poder melhor q ele ai resto querer destruir e atrapalhar por ganancia, o flamengo não quer o vasco com poder de ter time pra brigar no x1 cm ele medrosos — kayquecrvg💢 (@vascudo1104) August 19, 2026

Tá duro dorme paizão ! — diegosalles (@diego_salles) August 19, 2026

BAP preocupado com o q Pedrinho acha dele: pic.twitter.com/rfdR1eDe8n — Marcius Cardozo (@malcardozo) August 19, 2026

Me incomoda muito a ignorância de diversos torcedores, não tem embasamentos, mas tiram fatos inexistentes do lixo



uma pergunta, vocês sabe como funciona o futebol? você contrata para competir, disputar e ter mais orçamento. o Vasco está em recuperação judicial E HONRANDO TODOS… — Darkk ✠ (@nicookjkh) August 19, 2026

Ainda bem que o Flamengo não é o vaxco penta rebaixado. — URUBU MALVADO🏆9🏆5 🏆4🏆1 (@wedsonpereira4) August 19, 2026

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo (Foto: Marina Sá/Flamengo)

Bizarro — Marcelo Mello (@Marcelodblack1) August 19, 2026

O que disse Pedrinho, presidente do Vasco?

O novo ataque do presidente do Vasco aconteceu durante o embarque da delegação para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Olimpia, pela Copa Sul-Americana. Ao disparar contra Bap, Pedrinho fez questão de separar o Flamengo do mandatário.

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— Primeiro, eu vou falar da pessoa. Estou falando zero da instituição. Estou falando do BAP na sua essência: mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita — afirmou.

O presidente do Vasco questionou o argumento de BAP de que suas críticas aos processos envolvendo o clube seriam feitas em defesa da autonomia e da legalidade do Campeonato Brasileiro. Pedrinho citou a disputa pela divisão das cotas da Libra para contestar a postura do dirigente.

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— Por que ele usa a frase de que o que ele está fazendo é "pelo bem do Campeonato Brasileiro"? Que é para o Campeonato Brasileiro ter autonomia, um processo legal? Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa. Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa — como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra —, ele é o primeiro a sentar na cadeira e falar que está brigando pelo direito do Flamengo — disse.

Pedrinho também acusou BAP de perseguir a instituição Vasco e afirmou que o presidente do Flamengo não deveria interferir nos assuntos relacionados à venda da SAF cruz-maltina.

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— Então ele é um hipócrita. É uma perseguição à nossa instituição, está muito claro. E eu não devo satisfação nenhuma a ele. Nenhuma satisfação! Ele que seja responsável e vá cuidar do clube dele — concluiu.

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