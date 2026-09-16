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Gol contra de Lyanco em Atlético-MG x Santos viraliza: 'Bizarro'

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da competição

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 19:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lyanco em ação durante Atlético-MG e Santos, pela Sul-Americana
Lyanco em ação durante Atlético-MG e Santos, pela Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Atlético-MG recebe o Santos, nesta quarta-feira (16), na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após um gol relâmpago de Bernard, o zagueiro Lyanco perdeu um gol embaixo da trave que irritou os torcedores.Logo após, o zagueiro marcou um gol contra, deixando o clube paulista com a vantagem.

Aos 3 minutos da primeira etapa, Maycon cobra o escanteio na área, e Lyanco cabeceia por cima do gol.

Veja o lance:

🇧🇷Atlético-MG 2x1 Santos🇧🇷

⚽ Lyanco (contra)

🏆 Sul-americana | Quartas (ida: 0x2) pic.twitter.com/BK2xwMcp1r— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 16, 2026

Veja a repercussão:

Como chegam as equipes?

O Atlético Mineiro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada na Arena MRV.

O Santos também chega embalado por um triunfo. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, pelo Brasileirão, em jogo realizado na Vila Belmiro.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Santos

SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir!
🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)
📺 VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

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