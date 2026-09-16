Palmeiras tem lucro milionário com classificação na Libertadores

O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (16), em Quito, e avançou à semifinal da Libertadores. A classificação rendeu ao clube US$ 2,3 milhões (R$ 13,9 milhões na cotação atual), valor que se soma às premiações recebidas nas fases anteriores.

+ Palmeiras sobrevive à altitude, vence nos pênaltis com brilho de Carlos Miguel e avança à semi da Libertadores

Anteriormente, o clube paulista havia somado pouco mais de R$ 25 milhões em premiações pagas pela Conmebol, considerando as classificações na fase de grupos e nas oitavas de final, além das três vitórias na primeira fase.

continua após a publicidade

A equipe de Abel Ferreira terá o Fluminense como adversário na próxima fase, após o time carioca eliminar o Platense, da Argentina. O jogo de ida será disputado no Maracanã, enquanto a decisão da vaga ocorrerá no Nubank Parque, em São Paulo.

O título da competição sul-americana vale aproximadamente R$ 130 milhões, enquanto o vice-campeonato garante R$ 36 milhões. A diferença entre as duas premiações é de R$ 94 milhões.

continua após a publicidade

Elenco do Palmeiras comemora gol marcado no jogo contra a LDU, em Quito, no Equador, pela volta das quartas de final da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

+ Fluminense e Palmeiras fazem terceiro mata-mata da história; veja retrospectoFluminense e Palmeiras fazem terceiro mata-mata da história; veja retrospecto

Premiação por fase da Libertadores 2026:

Fase de grupos: 1 milhão de dólares *

Vitória na fase de grupos: 340 mil dólares*

Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares*

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares*

Semifinal: 2,3 milhões de dólares*

Vice-campeão: 7 milhões de dólares

Campeão: 25 milhões de dólares

*Valores já arrecadados pelo Palmeiras na Libertadores.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.