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Palmeiras tem lucro milionário com classificação na Libertadores

Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis e agora encara o Fluminense na semifinal

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/09/2026 22:01
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Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU
Jhon Arias durante LDU x Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (16), em Quito, e avançou à semifinal da Libertadores. A classificação rendeu ao clube US$ 2,3 milhões (R$ 13,9 milhões na cotação atual), valor que se soma às premiações recebidas nas fases anteriores.

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Anteriormente, o clube paulista havia somado pouco mais de R$ 25 milhões em premiações pagas pela Conmebol, considerando as classificações na fase de grupos e nas oitavas de final, além das três vitórias na primeira fase.

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A equipe de Abel Ferreira terá o Fluminense como adversário na próxima fase, após o time carioca eliminar o Platense, da Argentina. O jogo de ida será disputado no Maracanã, enquanto a decisão da vaga ocorrerá no Nubank Parque, em São Paulo.

O título da competição sul-americana vale aproximadamente R$ 130 milhões, enquanto o vice-campeonato garante R$ 36 milhões. A diferença entre as duas premiações é de R$ 94 milhões.

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Elenco do Palmeiras comemora classificação na Libertadores
Elenco do Palmeiras comemora gol marcado no jogo contra a LDU, em Quito, no Equador, pela volta das quartas de final da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

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Premiação por fase da Libertadores 2026:

  • Fase de grupos: 1 milhão de dólares *
  • Vitória na fase de grupos: 340 mil dólares* 
  • Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares*
  • Quartas de final: 1,7 milhão de dólares* 
  • Semifinal: 2,3 milhões de dólares* 
  • Vice-campeão: 7 milhões de dólares 
  • Campeão: 25 milhões de dólares 

*Valores já arrecadados pelo Palmeiras na Libertadores.

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