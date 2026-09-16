Carlos Miguel defendeu duas cobranças de pênalti e foi decisivo para a classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Alviverde foi derrotado pela LDU por 3 a 2, com dois gols nos acréscimos, e conseguiu seguir vivo na competição para agora enfrentar o Fluminense.

+ Palmeiras sobrevive à altitude, vence nos pênaltis com brilho de Carlos Miguel e avança à semi da Libertadores

Em entrevista à beira do gramado, em Quito, o goleiro evitou comentar sua estratégia nas penalidades. Para ele, a vaga na próxima fase não precisava ser tão "suada e sofrida", mas ressaltou que o trabalho do elenco durante toda a temporada foi fundamental para alcançar êxitos como o da noite desta quarta-feira.

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- A gente trabalha pra caramba para momentos como esse, para conseguir corresponder. Sobre a estratégia, não gosto de passar porque tenho uma carreira muito grande pela frente. Não vai ser agora que vou mostrar toda a minha lógica, porque cada um tem sua mania de se controlar e ter um controle mental muito grande. A gente conseguiu essa classificação tão chorada e sofrida. Não precisava ser tão sofrida - Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, à Paramount+.

O Palmeiras chegou a liderar o placar em duas oportunidades contra a LDU, em Quito, a segunda delas já na metade do segundo tempo. No entanto, sofreu dois gols de Estrada nos acréscimos e precisou dos pênaltis para avançar. Agora, encara o Fluminense, com o primeiro jogo no Maracanã e a segunda partida, decisiva, no Nubank Parque.

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O técnico Abel Ferreira recebeu cartão vermelho por reclamar com a arbitragem e cumprirá suspensão automática no primeiro confronto da semifinal. Ele também está suspenso das próximas duas partidas do Brasileirão.

Carlos Miguel na classificação do Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Francisco Alves/AGIF/Folhapress)

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