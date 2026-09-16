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Herói do Palmeiras nos pênaltis, Carlos Miguel diz: 'A gente trabalha para momentos como isso'

Goleiro defendeu duas cobranças na classificação alviverde à semifinal da Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
16/09/2026 21:39
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Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras
Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Carlos Miguel defendeu duas cobranças de pênalti e foi decisivo para a classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Alviverde foi derrotado pela LDU por 3 a 2, com dois gols nos acréscimos, e conseguiu seguir vivo na competição para agora enfrentar o Fluminense.

+ Palmeiras sobrevive à altitude, vence nos pênaltis com brilho de Carlos Miguel e avança à semi da Libertadores

Em entrevista à beira do gramado, em Quito, o goleiro evitou comentar sua estratégia nas penalidades. Para ele, a vaga na próxima fase não precisava ser tão "suada e sofrida", mas ressaltou que o trabalho do elenco durante toda a temporada foi fundamental para alcançar êxitos como o da noite desta quarta-feira.

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- A gente trabalha pra caramba para momentos como esse, para conseguir corresponder. Sobre a estratégia, não gosto de passar porque tenho uma carreira muito grande pela frente. Não vai ser agora que vou mostrar toda a minha lógica, porque cada um tem sua mania de se controlar e ter um controle mental muito grande. A gente conseguiu essa classificação tão chorada e sofrida. Não precisava ser tão sofrida - Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, à Paramount+.

O Palmeiras chegou a liderar o placar em duas oportunidades contra a LDU, em Quito, a segunda delas já na metade do segundo tempo. No entanto, sofreu dois gols de Estrada nos acréscimos e precisou dos pênaltis para avançar. Agora, encara o Fluminense, com o primeiro jogo no Maracanã e a segunda partida, decisiva, no Nubank Parque.

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O técnico Abel Ferreira recebeu cartão vermelho por reclamar com a arbitragem e cumprirá suspensão automática no primeiro confronto da semifinal. Ele também está suspenso das próximas duas partidas do Brasileirão.

Carlos Miguel na classificação do Palmeiras na Copa do Brasil
Carlos Miguel na classificação do Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Francisco Alves/AGIF/Folhapress)

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