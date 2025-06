Jornalista compara atitudes de Neymar e de Alcaraz; vídeo

As estrelas Neymar e Carlos Alcaraz viveram domingos opostos. Enquanto o atacante foi expulso por fazer um gol de mão na derrota do Santos para o Botafogo, o espanhol avançou às quartas de final de Roland Garros. Nas redes sociais, o jornalista Milton Neves comparou o cartão vermelho do brasileiro com um belo gesto do tenista na vitória sobre o americano Ben Shelton.



O atual campeão de Roland Garros fez uma jogada irregular e reconheceu: ele jogou a raquete, a bola foi tocada e parou do lado do adversário. Mas, como a raquete precisa estar na mão, o espanhol perdeu o ponto. Antes que o árbitro de cadeira acusasse a irregularidade, o vice-líder do ranking reconheceu o erro.



- Hoje tivemos dois eventos no mundo: Carlos Alcaraz, da Espanha, se recusando a ter seu ponto contado após admitir que estava com a raquete longe das suas mãos...Aqui no Brasil, tivemos a mão malandra de Neymar. São exemplos. Qual seguir e imitar? - indagou Milton Neves.



Futuro de Neymar em aberto, Alcaraz avança

Após a derrota, o técnico santista, Cleber Xavier, reconheceu que a expulsão de Neymar teve impacto no resultado. Rebaixado em 2023 e campeão da Série B no ano passado, o time está em 18º, com apenas 8 pontos em 11 jogos.

Com mais expulsões pelo Santos do que pelo PSG, Neymar tem contrato com o clube que o revelou até dia 30 deste mês. No domingo, o jornalista André Rizek questionou a demora na renovação no contrato do camisa 10.

Depois de despachar Shelton por 7/6, 6/3, 4/6 e 6/4, Alcaraz enfrenta, nas quartas de final, o americano Tommy Paul (12º), algoz do australiano Alexei Popyrin (25), por triplo 6/3.

Em outubro de 2024, Alcaraz e Neymar se encontraram em evento na Arábia Saudita.





Neymar na derrota do Santos para o Botafogo (Reinaldo Campos/ Santos F.C.)