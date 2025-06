Reação de Renata Fan ao confronto do Inter na Libertadores repercute: ‘Acabou com minha vida’

A Conmebol sorteou, no início da tarde desta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Um deles, Internacional e Flamengo, gerou uma reação negativa de Renata Fan, que parece não ter gostado da sorte do seu time, o Colorado.

O confronto entre os clubes brasileiros reúne duas equipes com histórico na Libertadores. O Flamengo busca mais um título, enquanto o Internacional tenta avançar em um mata-mata entre times do país que já protagonizaram outros duelos importantes.

A definição do chaveamento gerou ampla repercussão na imprensa esportiva. Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, a apresentadora Renata Fan, torcedora declarada do Internacional, reagiu ao vivo ao saber que o clube gaúcho enfrentará o Flamengo. “Não! Tchau! Acabou com a minha vida! Eu não tenho condições psicológicas!”, disse.

Renata atribuiu a situação à campanha da equipe na fase de grupos. Ela mencionou o Central Córdoba, da Argentina, como responsável indireto pelo cruzamento com o Flamengo, ao citar a derrota da equipe no torneio. “A culpa é do Central Córdoba”, afirmou durante o programa.

O sorteio definiu os confrontos com base nas posições finais das equipes na fase de grupos. O Flamengo foi um dos primeiros colocados, enquanto o Internacional avançou como segundo em sua chave.

A fala de Renata Fan foi amplamente compartilhada nas redes sociais e repercutiu entre torcedores e comentaristas. O duelo entre Flamengo e Internacional nas oitavas da Libertadores se destaca entre os principais desta fase e será disputado em jogos de ida e volta. A Conmebol ainda divulgará as datas e os horários das partidas.

Confrontos e chaveamento das oitavas de final da Libertadores

Atlético Nacional (COL) x São Paulo* Fortaleza x Vélez (ARG)* Flamengo x Internacional * Universitario (PER) x Palmeiras* Libertad (PAR) x River Plate (ARG)* Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)* Peñarol (PER) x Racing (ARG)* Botafogo x LDU (EQU)*

* Times que decidem o mata-mata em casa

Veja o chaveamento até a final e simule os resultados!

Pote 1

Palmeiras

São Paulo

Racing (ARG)

River Plate (ARG)

Estudiantes (ARG)

Vélez (ARG)

Internacional

LDU (EQU)

Pote 2:

Botafogo Peñarol (URU) Botafogo Fortaleza Atlético Nacional (COL) Libertad (PAR) Universitario (PER) Cerro Porteño (PAR)

Datas das eliminatórias da Libertadores

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.

Premiação da Libertadores 2025:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)*

US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)* Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

