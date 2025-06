Carlos Alcaraz tem grandes chances de alcançar, nesta terça-feira (3), a sétima semifinal de Grand Slam na carreira, aos 22 anos, a terceira em Paris. O adversário do espanhol, pelas quartas de final de Roland Garros, é o americano Tommy Paul (12º), em em duelo que começa não antes das 15h15 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+



No confronto direto, a vantagem é do atual campeão de Roland Garros, que derrotou o rival em quatro dos seis duelos até hoje. O mais recente foi, inclusive, no saibro francês, nas quartas de final das Olimpíadas de 2024.

Alcaraz perdeu a semifinal de 2023

O tenista americano só levou a melhor sobre o rival na quadra rápida: na segunda rodada do Masters 1000 do Canadá, em 2022, e nas quartas, do mesmo torneio, no ano seguinte.

Campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e de Roma, Alcaraz disputou a primeira semi de Slam em 2022, no US Open, quando conquistou o primeiro de seus quatro títulos desse nível.

Em Paris, a única derrota do espanhol em semifinal foi para o sérvio Novak Djokovic, há dois anos. Em 2024, o campeão derrotou o italiano Jannik Sinner nessa fase.



Paul, aos 28 anos, tenta alcançar a segunda semifinal na carreira. A única, até hoje, foi no Aberto da Austrália de 2023. Em Roland Garros, o americano tinha como melhor resultado a terceira rodada, alcançada ano passado.

O americano Tommy Paul na vitória sobre o australiano Alexei Popyrin (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

Onde assistir Carlos Alcaraz x Tommy Paul

📅 Dia: terça, 3 de junho de 2025;

⏰ Horário: não antes das 15h15 (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)