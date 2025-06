Leitura labial mostra discussão de titular do Corinthians e torcedor

O Corinthians empatou por 0 a 0 com o Vitória, na Neo Química Arena, neste domingo (1). Após a partida válida pelo Campeonato Brasileiro, os ânimos ficaram a flor da pele, e um especialista em leitura labial flagrou uma discussão entre um jogador do Corinthians e um torcedor.

A fase do Timão não é boa. Depois de uma eliminação na Sul-Americana no meio da semana, a expectativa era de retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, mas o resultado não veio.

Os jogadores foram abaixo de vaias para o vestiário, e o lateral-direito Matheuzinho aproveitou o momento para 'cobrar' um torcedor. O perfil do X Vellosogg revelou detalhes da conversa quente entre os dois.

— Porque você está me xingando? - questionou o jogador.

— Eu xinguei todo mundo. Não foi só você. Eu venho aqui desde quando você não era nascido - concluiu o torcedor.

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Veja a leitura labial completa de Matheuzinho, do Corinthians, com um torcedor

Como foi o jogo

Sem Yuri Alberto e após o fraco desempenho ofensivo na derrota para o Huracán, da Argentina, que rendeu ao time a eliminação da Copa Sul-Americana, Dorival Júnior escalou um trio de atacantes, com Talles Magno, Memphis e Héctor Hernández, a surpresa na escalação.

O Corinthians controlou as ações no primeiro tempo, mas criou poucas chances claras de gol. A equipe iniciou a partida pressionando, com mais posse de bola, só que sem efetividade.

Memphis foi o responsável pela melhor oportunidade da etapa inicial, quando aproveitou uma sobra após dividida do goleiro Lucas Arcanjo com Héctor e acertou o rosto do arqueiro do Vitória.

O Vitória entrou para especular e aproveitar os erros do Corinthians, com uma postura mais defensiva e foi pouco agressivo no ataque, levando perigo apenas em um chute de Renato Kayzer, que obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer boa defesa.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Corinthians voltou a intensificar a pressão pelos lados do campo, com cruzamentos perigosos na área, mas Talles e Héctor não conseguiram finalizar a gol.

Na tentativa de mudar a dinâmica da partida, Dorival tirou Héctor e colocou Rodrigo Garro na esperança de conseguir criar mais chances de gol.

Garro conseguiu colocar Memphis em boa condição, dentro da área, só que o holandês, apesar do bom giro sobre a zaga rival, não conseguiu concluir a gol.

O argentino também passou a contribuir diretamente nas bolas paradas, levando perigo nos cruzamentos para área.

A partir da metade do segundo tempo, o Vitória passou a sair mais para o jogo. Em contra-ataque, Hugo Souza fez ótima defesa em chute de Renato Kayzer. E os visitantes chegaram mais duas vezes, em cruzamentos.

Dorival seguiu tentando mudar a partida e tirou Talles Magno para a entrada de Romero. Nos minutos finais, ainda tirou Memphis, que teve de ouvir algumas vaias, para a entrada de Gui Negão.