Corinthians x Palmeiras: resultado de sorteio da Copa do Brasil comove web

A Confederação Brasileira de Futbol (CBF) definiu, nesta segunda-feira (2), os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Após um sorteio, sediado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, ficou definido que Corinthians x Palmeiras vai acontecer em determinada fase do torneio. O resultado comoveu a web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Não demorou muito para os torcedores de ambos os clubes se manifestarem sobre o resultado do sorteio nas redes sociais. A comoção foi grande. As reações foram diversas. Teve publicações entusiasmados com o confronto, mas também teve quem se mostrou procupado com uma possível eliminação. Veja a repercussão abaixo:

O sorteio da Copa do Brasil

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (2), na sede da CBF, os 16 clubes que permanecem na competição conheceram os adversários da próxima etapa, que acontece apenas após a Copa do Mundo de Clubes. O confronto entre Corinthians e Palmeiras é o único clássico regional da atual fase.

continua após a publicidade

Vale destacar, que um novo sorteio definiu que o clube alviverde definisse a vaga para as quartas de final dentro de casa. Ou seja, o último clássico acontecerá no Allianz Parque. Veja abaixo os outros confrontos:

São Paulo x Athletico-PR

Atlético-MG x Flamengo

Retrô x Bahia

Fluminense x Internacional

CRB x Cruzeiro

CSA x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Bragantino

* clubes em negrito decidem a classificação em casa

continua após a publicidade