O Santos foi derrotado pelo Botafogo na noite deste domingo (1), na Vila Belmiro, por 1 a 0. A equipe comandada pelo técnico Cleber Xavier criou chances claras de gol no primeiro tempo, mas não aproveitou. Na etapa final, o time carioca se beneficiou da vantagem numérica em campo e, nos minutos finais, o atacante Artur marcou o gol da vitória botafoguense.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Cleber Xavier aprovou a atuação do Santos e se mostrou confiante na continuidade do trabalho. A equipe só volta a campo no dia 12, contra o Fortaleza, fora de casa.

— Sim, entendo (sequência o time pode crescer). Acho que tenho qualidade de trabalho com a minha comissão, parte física, técnica. Agora, temos Soteldo e Aderlan, que dão condições, todo grupo à disposição. Vamos trabalhar para isso, mais uma vez para buscar a vitória fora, conseguimos contra o Vitória. Hoje ficamos mais perto da vitória e acabamos perdendo no final — disse Cleber.

Outro momento importante na partida envolveu Neymar, que recebeu cartão vermelho no segundo tempo. O atacante levou o primeiro amarelo após falta no zagueiro Jair. Já na etapa final, em um lance que gerou gol do Peixe — posteriormente anulado —, colocou a mão na bola e recebeu o segundo amarelo, seguido da expulsão.

Cleber Xavier reconheceu que a expulsão de Neymar teve grande impacto no desempenho da equipe. Segundo ele, qualquer expulsão traz dificuldades, mas a do camisa 10 foi ainda mais sentida, especialmente pelo esforço do jogador para estar em campo.

— Sim, a expulsão atrapalha. Qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais desse jeito. Ele estava fazendo um grande jogo. Se preparou muito para essa partida, mesmo com condições adversas. Teve uma lesão no penúltimo treinamento, tratou, se recuperou e fez um esforço tremendo para estar à disposição. Conversei com ele durante o jogo e ele sinalizou que poderia continuar. Estava muito bem. Atrapalhou. Quando você perde um jogador, já é ruim em uma situação normal. Quando perde o jogador mais importante, fica mais difícil. Contra uma equipe que, até aquele momento, não tinha, que eu me lembre, nenhuma chance clara de gol. A maior chance do Botafogo foi criada após a expulsão. Então, foi difícil — explica Cleber Xavier.

Apesar do resultado frustrante, Cleber evitou expor qualquer tipo de cobrança interna. O treinador afirmou que as conversas no vestiário são naturais, independentemente do desempenho em campo, mas que prefere mantê-las em sigilo. Segundo ele, o momento, após uma derrota dura, é de reflexão e de recolher os sentimentos antes de qualquer análise mais profunda.

— Nenhuma das minhas conversas internas eu externo. Sempre vão existir, em qualquer situação, boa ou ruim, mas não vou expor. Quando o jogo termina do jeito que terminou hoje, de cabeça quente, deixamos todo mundo vivenciar esse sentimento. Às vezes, os próprios jogadores se expõem no vestiário, falam sobre o que fizeram de bom ou ruim, e a gente escuta. Quando voltamos ao trabalho, com a cabeça mais fria, essas decisões internas, cobranças e elogios acontecem com mais profundidade — finaliza.

Neymar pede desculpas

Neymar usou as redes sociais para se desculpar com os torcedores e os companheiros de time. O atacante assumiu a responsabilidade pelo tropeço e pediu que colocassem os três pontos “na sua conta”.

— O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!!! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta — disse Neymar.

Apesar de assumir o erro, o atacante também criticou a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES). Segundo ele, o primeiro cartão amarelo foi aplicado de forma equivocada.

— Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem, fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juiz ruim hein… pqp. É só a minha opinião… por favor não me punam mais — completou o camisa 10.

Neymar foi expulso contra o Botafogo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Essa pode ter sido a última partida de Neymar pelo Santos em sua segunda passagem. Com contrato até o fim de junho e suspenso por cartão vermelho, o camisa 10 não viaja para Fortaleza e pode ter se despedido do clube.

Nesta passagem, o atacante disputou 12 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Em entrevistas recentes, Neymar evitou dar detalhes sobre seu futuro, enquanto Neymar Pai mencionou a existência de “outras propostas”.