Alcaraz bate Shelton e Sabalenka avança; veja como foi o oitavo dia de Roland Garros

A segunda semana de Roland Garros começou neste domingo (1). No masculino, alguns jogadores já garantiram sua vaga nas quartas da competição. Carlos Alcaraz venceu com dificuldades Ben Shelton por 7/6 (10/8), 6/3, 4/6 e 6/4. No feminino, tivemos uma surpresa em meio há duas vitórias previsíveis. Atual campeã da competição, Jasmine Paolini perdeu para Elina Svitolina por 6/4, 6/7 (6/8) e 1/6. Primeira do mundo, Aryna Sabalenka a Amanda Anisimova, com parciais de 7/5 e 6/3. Apesar do revés no primeiro set, Iga Świątek derrotou Elena Rybakina por 1/6, 6/3 e 7/5.

Alcaraz no sufoco

O espanhol Carlos Alcaraz venceu o americano Ben Shelton, número 13 do mundo, em uma partida desafiadora de quatro sets com parciais de 7/6 (10/8), 3/6, 6/4, 6/4, após 3h19min na quadra Philippe Chatrier. Alcaraz agora tem onze vitórias consecutivas no torneio, onde é o atual campeão, e soma 19 vitórias nos últimos 20 jogos no saibro. Ele conquistou títulos nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma e foi vice em Barcelona, mas não jogou em Madri devido a uma lesão.

Alcaraz enfrentará Tommy Paul, 12º favorito, nas quartas de final. Paul, que fez semifinal no Foro Itálico, tem quatro vitórias em seis jogos contra Alcaraz e venceu o título juvenil no Aberto da França em 2015.

No jogo, Alcaraz venceu o primeiro set no tie-break após salvar três set-points. No segundo set, demonstrou esportividade ao dar um ponto ao adversário, mas acabou perdendo o set. Shelton pressionou no terceiro set e venceu, mas Alcaraz quebrou cedo no quarto, abrindo 3 a 1, e fechou a partida com seu saque após Shelton salvar um match-point.

Zebra em Roland Garros

Jasmine Paolini foi eliminada por Elina Svitolina nas oitavas de final de Roland Garros. Mesmo tendo chegado ao torneio como vice-campeã da edição anterior, Paolini não conseguiu repetir a performance e se despediu do saibro parisiense. A número 4 do mundo reconheceu a superioridade de Svitolina, que manteve a intensidade e demonstrou resiliência ao longo do jogo. Paolini venceu o primeiro set por 6/4, mas perdeu no tiebreak do segundo set por 8-6. No set decisivo, o cansaço pesou e a italiana foi derrotada por 1/6, sucumbindo ao jogo consistente da ucraniana.

Quase deu ruim para Świątek

A tenista de Varsóvia começou com dificuldades, perdendo o primeiro set por 6/1, mas se recuperou para vencer os sets seguintes por 6/3 e 7/5 contra a ex-campeã de Wimbledon. Agora, ela busca uma vaga nas semifinais contra a ucraniana Elina Svitolina, que derrotou a finalista do ano passado, Jasmine Paolini.

Na quadra Philippe-Chatrier, sob o sol da primavera francesa, Swiatek, de 24 anos, conquistou sua 25ª vitória consecutiva no saibro de Porte d'Auteuil e sua 39ª em 41 partidas no torneio. Apesar de um começo difícil, com um surpreendente 6/1 contra, a ex-número 1 do mundo usou sua experiência para virar o jogo, vencendo em duas horas e meia no segundo match point.

Swiatek agora tem um histórico de 5 vitórias contra 4 de Rybakina, que vinha de um triunfo em Estrasburgo.

Sabalenka segue viva

Aryna Sabalenka avançou para as quartas de final de Roland Garros sem perder sets, derrotando Amanda Anisimova por 7/5 e 6/3. Este foi o terceiro triunfo de Sabalenka em oito confrontos contra Anisimova. Aos 27 anos, Sabalenka participa pela oitava vez do torneio e chega às quartas pelo terceiro ano seguido. Ela começou forte, liderando o primeiro set por 5/2, e manteve seu jogo agressivo no segundo set, abrindo 3/0 rapidamente. Mesmo com Anisimova salvando sete match-points, Sabalenka dominou com 29 winners e apenas 19 erros.

A próxima adversária de Sabalenka será sua última algoz no circuito. Ela enfrenta a chinesa Qinwen Zheng.

Outros jogos deste domingo (1)

Qinwen Zheng x Liudmila Samsonova - 7/6 (7/5), 1/6 e 6/3 Tommy Paul x Alexei Popyrin - 6/3, 6/3 e 6/3 France Tiafoe x Daniel Altmaier - 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4) Lorenzo Musetti x Holger Rune - Em andamento...

Aryna Sabalenka comemorando a vitória sobre Ben Shelton em Roland Garros (Foto: Reprodução/AFP)

