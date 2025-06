Decisão do Vasco sobre situação de Payet vira assunto: ‘Como que pode?’

O Vasco está trabalhando pela rescisão de contrato de Dimitri Payet, que não deve mais entrar em campo pelo clube. CEO do Cruz-Maltino, Carlos Amodeo revelou a informação em entrevista nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, no sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O vínculo do francês com o Gigante vai até 31 de julho. A decisão virou assunto na web.

— Payet encerra no dia 31 de julho. Estamos em contato com o jogador para um término antecipado de comum acordo. Vamos ter uma parada até dia 12 do mês subsequente. O contrato vence 15 dias depois. Estamos em contato com os agentes para encerrar o contrato de trabalho — disparou o dirigente.

O camisa 10 disputa uma partida desde 15 de abril, quando entrou no segundo tempo da derrota do Vasco por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão. Recentemente, foi liberado pelo clube para ir à França por "questões pessoais" e desfalcou a equipe no duelo com o Red Bull Bragantino.

Payet no Vasco

Na temporada, Payet participou de 17 dos 34 jogos do time, sendo apenas quatro como titular. Contratado em agosto de 2023, o francês fez 75 jogos com a camisa cruz-maltina, com sete gols e 12 assistências.

