Piqué elogia Neymar e afirma que jogador é ‘perfeito para a Kings League’

Presidente da Furia FC, time que foi campeão da primeira edição da Kings League Brasil, Neymar rebebeu elogios do ex-jogador e criador da competição, Gerard Piqué. Em visita ao Brasil na última semana, o espanhol falou sobre o crescimento da competição em território brasileiro e citou a participação do atacante do Santos como uma das figuras importantes da liga.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Piqué revelou uma história particular que teve com o seu filho ainda em 2023, quando criou a competição e iniciou as disputas da liga. O ex-zagueiro afirmou que logo de cara o garoto pediu para que tivesse uma versão brasileira da Kings League, mas Piqué tratou com cautela o tema, até conseguir trazer o campeonato para o Brasil agora em 2025.

Ele (Neymar) é o perfil perfeito para a Kings League. Porque Neymar é futebol e é entretenimento. E desde o primeiro momento que construímos a Kings League, em 2023, meu filho me disse: "Você tem que levar ao Brasil!" E eu falei: "bom, calma calma que ainda estamos começando" - lembrou.

continua após a publicidade

Na sequência, lembrou do primeiro encontro com Neymar para falar de Kings League e afirmou que o jogador topou na hora participar como um representante futuro, o que calhou de acontecer no momento em que o atacante retornou para o futebol brasileiro. Piqué afirmou que o tilo do jogador, que é respeitado em campo e mantém um status de celebridade fora dele, pode ser considerado "perfeito" para os objetivos da liga.

- Mas no momento em que decidimos ir para o Brasil eu chamei ele e disse: "Ney, vamos para o Brasil, quero uma equipe, quero uma equipe". E sabíamos que Ney é o melhor, sabe perfeitamente como funciona o negócio, sabe perfeitamente como funciona entretenimento, e toda vez que ele vê a sua equipe, vê a Fúria, como na final. Ele não precisa fazer uma transmissão para ser um show e para que as pessoas desfrutem do produto - completou Piqué.

continua após a publicidade

➡️ Como a Kings League conquistou campeões mundiais e viralizou ao redor do mundo

Piqué e João Adibe, CEO da Cimed, em anúncio de parceria entre Kings League e Lavitan. (Foto: Divulgação)

Copa do Mundo de Clubes Kings League

A Furia, time de Neymar, consagrou-se campeã da primeira edição da Kings League Brasil, o que deu vaga para a equipe na Copa do Mundo de Clubes, que começou em Paris, na França, no dia 1º de junho. A competição se estende até o dia 14 deste mês, quando acontece a decisão na La Defense Arena, estádio que foi sede das provas aquáticas nas Olimpíadas 2024.

Além do clube que tem Neymar como presidente, outros três também cravaram vaga na etapa internacional por terem chegado nas semifinais. O Dendele FC, vice-campeão, ao lado do Fluxo FC e Desimpedidos Goti.

Os 32 classificados foram sorteados para jogarem partidas eliminatórias e existem duas formas de avançar na competição. A a primeira delas é vencer o primeiro mata-mata, se classificar para o segundo e vencer novamente, o que te garante nas oitavas de final do torneio. Porém, caso o time perca a primeira rodada de mata-mata, ainda é possível jogar uma repescagem contra outro clube que também perdeu seu jogo. Nessa repescagem, a equipe que vencer também passa para as oitavas.

Os jogos das oitavas acontecerão entre os times que venceram os dois jogos e se classificaram de forma direta contra os clubes que passaram pela repescagem. A partir daí, o chaveamento acontece como o padrão, com os classificados para as quartas de final, semifinal e a grande decisão na Defénse Arena, no dia 14 de junho.